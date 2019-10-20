Dünya evine girecek genç çiftler, düğün dansları için kursların yolunu tutuyor

Düğünlerde ilk dansın yerini zeybek aldı

Arkadaşları evlenecek gençler de dans eğitimi alıyor

Gençler düğünlerinde halk danslarını tercih ediyor

ANKARA - Dünya evine girecek genç çiftler, düğün dansları için kursların yolunu tutuyor. Özel günlerini unutulmaz kılmak isteyen gençler, geleneklerini yaşatmak ve sıradanlığın dışına çıkmak için düğünlerinde Ege yöresine ait zeybek oyunu için eğitim alıyor.

Dünya evine giren gençler, kendileri için unutulmaz olan ilk danslarının yerine artık halk danslarını tercih ediyor. Bunun için dans okullarının yolunu çiftlere, yakın arkadaşları da eşlik ediyor. Gençler, özel günlerini arkadaşlarıyla birlikte çalıştıkları kareografilerle taçlandırıyor. En çok ilgi Ege yöresine ait zeybek oyununa olurken, zeybeği oyun havaları ve son dönemde popüler olan Mardin yöresine ait reyhani oyunu takip ediyor.

Ankara'da bir dans ve spor kulübünün başkanı Murat Keskin, son yıllarda gençlerin geleneksel danslara ve halk danslarına ilgisinin arttığını belirterek, "Halk oyunları içerisinde zeybek, oyun havaları, son dönemde reyhani oyunu, halaylar çok büyük oranda ilgi görüyor. Çok severek yapıyorlar, çok severek dans ediyorlar. Çok fazla talep var son dönemde. En çok hem düğünlerde. biz bir düğün olduğunda neler yapabiliriz gibi bir psikolojiyle gelip öğrenip hem bu geleneği devam ettiriyorlar hem de düğünlerde olsun bir takım eğlencelerde olsun bu oyunlarımızı sergilemek istiyorlar. Evet, bütün danslar, batı dansları da güzel ama bizim önce kendi kültürümüzü öğrenmemiz, çocuklarımıza ve gençlerimize aşılamamız çok önemli" diye konuştu.

Genç çift ilk dansları için zeybek eğitimi alıyor

Düğünde ilk dansları için kursta zeybek eğitimi alan Gamze Kaymaz ve Tayfun Karaduman çifti bu dansla özel günlerini farklı kılmak istedikleri vurguladı. Çiftlerden Kaymaz, bu özel günlerinde farklı ve olağan dışında bir anı bırakmak istediklerinin altını çizerek, "Hem gelenek göreneklerimize sahip çıkalım hem de güzel bir anı bırakalım diye böyle bir tercihte bulunduk. Şu anda zeybek kursu alıyoruz. İyi ki böyle bir tercihte bulunmuşum çok güzel olacağını düşünüyorum. Bizlerin vesilesiyle geçmişte kalmış güzel geleneklerimizi tekrar canlandırmış oluyoruz böylece" şeklinde konuştu.

Çiftlerden Karaduman ise düğünlerdeki ilk dansın sıradan hale geldiğini söyleyerek, "Biz de sıradanın dışına çıkmak istedik. Ege yöresinin oyununu aldık, İç Anadolu'ya getirdik. Kültürümüze, geleneklerimize de sahip çıkıyoruz" dedi.

Damat adayı ve arkadaşları düğün için halk dansları kareografisi çalışıyor

Evlilik öncesi kursta arkadaşlarıyla birlikte halk dansı eğitimi alan Ahmet Dizibüyük, yakında evleneceğini söyleyerek, "Düğünümde güzel bir kareografi yapmak istiyorum ve arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Bunlar bizim geleneklerimizde var. Düğünümüzü böyle güzelleştirme niyetindeyiz" ifadelerini kullandı.

Halk dansları kursları her yaşa hitap ediyor

Dans kursları sadece evlenecek çiftlere değil, her yaş aralığına hitap ediyor. Emekli olduktan sonra Anadolu'nun halk oyunlarına merak salan 60 yaşındaki emekli öğretmen Niyazi Altun, dans kursunda hem sosyalleşiyor hem eğlenceli vakit geçiriyor.

Altun, haftanın 4 günü kursa geldiğini ifade ederek, "Anadolu'muzun birçok konuda olduğu gibi müzik ve halk oyunlarında da inanılmaz bir zenginliği var. Gençliğimizde olanağımız olmadığı için yararlanamadık. Emekli olduktan sonra sevdiğim şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bunlardan birisi halk oyunları ve bunlardan da zeybek. Yeni başladım en azından belli bir düzeye kadar öğrenebileceğimi düşünüyorum. Anadolu'nun kültürlerinin yaşatılması anlamında bu tür kurumlar çoğalmalı, bu oyunlar gelecek yüzyıllara taşınmalı, çocuklarımız bunları kaybetmemeli ve öğrenmeli" dedi.