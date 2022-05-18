Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor - Son Dakika
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Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor

18.05.2022 09:47
Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor

Sağlık turizmi, turizmin diğer alanlarından farklı olarak yılın 12 ayı hız kesmeden devam eden Türkiye'ye önemli katma değer girdisi sağladığını belirten Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur, "Dünyanın birçok ülkesinden hastamızı ağırlamaktayız.

Sağlık turizmi, turizmin diğer alanlarından farklı olarak yılın 12 ayı hız kesmeden devam eden Türkiye'ye önemli katma değer girdisi sağladığını belirten Romatem Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur, "Dünyanın birçok ülkesinden hastamızı ağırlamaktayız. Şuanda hastanelerimizin yüzde 85'ini sağlık turizmi hastası oluşturmaktadır. Hastalar, ileri teknolojiyi ve Türk hekimlerine olan güveni seçtiğini görüyoruz" dedi.

Şuanda Türkiye'de sağlık turizmi giderek büyümekte olduğuna dikkat çeken Sinem Çamur, "Salgının ilk 3 ayını saymazsak eğer başarılı bir dönem geçirdik. Şuanda da yüzde 40 büyümeyle ilerlemektedir. Türkiye'nin sağlık turizmi kısmında çok büyük avantajları yer almaktadır. Bunlardan ilki, coğrafi konumudur. Türkiye'ye yaklaşık 4 saatlik bir uçuşla birçok ülkeden vatandaşı ağırlıyoruz. Bunların başında Avrupa, Orta Doğu, Rusça konuşan ülkelerin tamamı ve Afrika'ya kadar uzanan ülkeler yer almaktadır. Diğer avantajlarımızdan ve Türkiye'yi öne çıkaran özelliklerimizden bir diğer ise, sağlıkta çok ileri teknolojiyi kullanmamızdır. Romatem Sağlık Grubu olarak, rehabilitasyon anlamında dünyada gelişmiş en üstün teknolojiyi tek bir çatı altında bulunduruyoruz. Son olarak ise, Türk hekimlerinin kalitesinin herkes tarafından çok iyi bilinmesidir. Dünya'da Türk hekimlerine güven çok yüksektir. Türk hekimlerinin kalitesinden emin olan diğer ülkelerin vatandaşları da Türkiye'yi tercih ediyor" diye konuştu.

Sağlık konusundan Türkiye'nin tercih edilmesinin sebepleri arasında ekonomik avantajları da yer aldığını belirten Çamur, "Yabancıların bizleri uygun olduğu için terci ederken, onlar sadece hizmet aldığı hastaneye değil, o konumdaki esnafa da döviz girdisini sağlıyor. Romatem Sağlık Gurubu 17 yıldır Türkiye'deki çeşitli illerde fizik tedavi ve rehabilitasyon üzerine hizmet vermektedir. Hastalara kişiye özel programla, uygulama yapmaktayız. Yatak içi aşamadan gelip, yürüyerek uğurladığımız, bazen yıllarca takip edilmesi gereken hastalarımız olabiliyor. Kaplıca tedavisi Osmanlı döneminden bugüne kadar aktif kullanılan ve tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bizde bölgemizde kaplıca rehabilitasyonunu aktif olarak kullanmaktayız. Uludağ'ın eteklerinde termal kaplıca bölgesinde bulunan Romatem Sağlık Gurubu Bursa Hastanesinde yer almaktadır. Termal rehabilitasyonda uzman eşliğinde hastalarımız burada şifa buluyor. Tamamen kişiye özel programla termal turizmi de aktif olarak kullanmaktayız. Kas ve iskelet sisteminden, romatizmal eklem ağrılarına kadar termal rehabilitasyondan yararlanan hastalarımız fayda görmektedir. Dünyanın birçok ülkesinden hastamızı ağırlamaktayız. Şuanda hastanelerimizin yüzde 85'ini sağlık turizmi hastası oluşturmaktadır. Hastalar, ileri teknolojiyi ve Türk hekimlerine olan güveni seçtiğini görüyoruz" şeklinde ifade etti.

(Abdullah Çibir - İHA)

Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor
Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor
Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor
Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor
Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor
Dünya fizik tedavi ve rehabilitasyonda Türkiye'yi tercih ediyor

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Ttb: 'Bütüncül ve Katılımcı Çözüm Üretmeyi Tercih Etmeyen Yönetim Anlayışı Nedeniyle Yeni Düzenlemeler de Çözüm Değil' Ttb: 'Bütüncül ve Katılımcı Çözüm Üretmeyi Tercih Etmeyen Yönetim Anlayışı Nedeniyle Yeni Düzenlemeler de Çözüm Değil' 'Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor' 'Gençler geleceği, dünyayı ve Türkiye'yi daha iyi değerlendiriyor'
Kaynak: İHA

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