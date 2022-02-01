Üye Girişi
Dünya genelinde yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü - Son Dakika

Dünya genelinde yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü

01.02.2022 12:33
Dünya genelinde yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü

Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), geçen ay dünya genelinde 12 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

Cenevre merkezli Basın Amblem Kampanyası (PEC), geçen ay dünya genelinde 12 gazetecinin öldürüldüğünü bildirdi.

Dünya genelinde gazetecilerin yasal hakları ve güvenliğini sağlamak için çalışan PEC'ten yapılan yazılı açıklamada, 2022'nin ilk ayında "rekor sayıda gazeteci öldürülmesinin şok edici" olduğu vurgulandı.

PEC, öldürülen gazetecilerin yaslı aileleri için adaletin sağlanması ve yeteri kadar tazminat ödenmesi çağrısında bulundu.

PEC Genel Sekreteri Blaise Lempen, cinayetleri kınayarak, "2022'nin ilk ayı, 12 medya çalışanının saldırganlar tarafından hayatını kaybetmesiyle iç karartıcı haberlerle başladı." ifadesini kullandı.

Lempen, Meksika'dan 4, Haiti, Honduras ve Pakistan'dan ikişer, Kazakistan ve Myanmar'dan bir gazetecinin cinayete kurban gittiğini kaydetti.

PEC verilerine göre, 2021'de 29 ülkeden 79 gazeteci öldürülmüştü. Afganistan'da 12, Meksika'da 10, Pakistan'da 7, Hindistan'da 6, Filipinler'de 4 gazeteci çeşitli saldırılarda yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500

Pakistan, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya genelinde yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
12:06 Halka "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu! "Ekonomi ve hayat pahalılığı" bütün sıkıntıların başını çekiyor!
12:03 AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor
11:57 İntihar ettiği iddia edilen Kübra Ece'nin kuzeni: Nişanlı değil, o eve neden gittiğini bilmiyoruz
11:53 Önce duvara yazdı, ardından eski eşini yazdığı tarihte öldürdü
11:46 1 Şubat'ta altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor
11:42 Beşiktaşlı taraftar öfkeli! Ghezzal ezeli rakiple görüştüğünü itiraf etti
11:38 Ekvador'da felaket devam ediyor! Yağışlar 11 can aldı
11:31 Kalp Yarası dizisinde son bölümde neler oldu?
11:20 Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 12:39:44. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya genelinde yılın ilk ayında 12 gazeteci öldürüldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement