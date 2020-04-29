Dünya Gıda Programı Yemen'e yardımlarını azaltıyor - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), fon sıkıntısı nedeniyle Yemen'e sunulan yardımların yarıya düşürüleceğini duyurdu.

WFP Yemen Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki operasyonlarda, başkent Sana'yı kontrol altında tutan Husilerin denetimindeki bölgelerde son derece zor şartlar altında faaliyet gösterilmesi nedeniyle ciddi şekilde fon sıkıntısıyla karşı karşıya kalındığı belirtildi.

Açıklamada, ileride yardımların tamamen durmasını engellemek adına Yemen'e sunulan gıda yardımlarının yarıya düşürülmesinden başka bir seçenek olmadığı savunuldu.

Nisan ayının başından itibaren Yemenli ailelere yardımların aylık değil dönüşümlü şekilde yapılacağı belirtilen açıklamada, "Ülkedeki iller iki gruba ayrılacak. İlk grupta; El-Beyda, İbb, El-Mehvit, Amran, Rime, Sana (ilçeler ve banliyöler), Sada ve Hudeyde, ikinci grupta ise Dali, Cevf, Zemar, Hacce, Marib, Sana kenti ve Taiz yer alıyor." ifadesi kullanıldı.

WFP'nin tam kapasiteli çalışması için ek finansman desteği yapılmadıkça yardımların iki grup arasında dönüşümlü şekilde organize edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Sana'daki yetkililere "anlaşmalara saygı gösterilmesi ve ülkedeki acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması" çağrısı yapıldı.

Yemen'deki hükümet güçleri ya da İran destekli Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ülkede WFP'nin gıda yardımı sunduğu bölgelerin yüzde 80'inin Husilerin denetimi altında olduğu ifade ediliyor.

Husiler, daha önceki açıklamalarında, WFP'yi yolsuzluk yapmak ve son kullanma tarihi geçmiş gıda maddeleri dağıtmakla itham etmişti.

Yemen'deki çatışmalar ve insani kriz

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemedeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.