Dünya güneş tutulmasına kilitlendi
50 dakika önce
50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili'de tutulma yoğun katılımla izlendi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:10 Kaynak: İHA
50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulmasının yüzde yüz görüldüğü Şili
'de tutulma yoğun katılımla izlendi. Türkiye
saatiyle 17.23'de Güney Amerika
ülkesi Şili'de başlayan ve 50 yılda bir gerçekleşen tam güneş tutulması vatandaşları ekrana kilitledi. Tam tutulmayı izlemek için 300 bin kişi, Şili'nin 200 bin kişilik şehri La Serena'ya akın etti. Güneş tutulması yaklaşık 2,5 dakika sürdü. Paranal'daki Avrupa
Güney Gözlemevi'nde çalışan gökbilimci Elyar Sedaghati, "Son 50 yılda, gözlemevleri sadece iki tutulmayı kayıt altına alabildi. Bu yüzden bu durum bizim için gerçekten çok özel. Nihayet oyuncaklarımızı gündüz kullanabileceğiz" dedi. Şilili gökbilimci Mara
Teresa Ruiz de, "Tüm ihtişamıyla Samanyolu'nu yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
La Serena şehri yetkilileri de, okullarda ve toplum merkezlerinde 2 binden fazla karton çerçeveli koruyucu gözlük dağıttı.
(İHA)
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