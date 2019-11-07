Dünya İdari Kentler Birliği heyetinden Ankara'ya övgü

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşen Dünya İdari Kentler Birliği (WACA) 1. Yönetim Kurulu Toplantısı için Ankara'ya gelen üye ülkelerin temsilcileri, tarihi ve turistik mekanlarını gezdikleri başkente hayran kaldı.



WACA Yönetim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Ankara turu yaptı. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Kalesi, Hamamönü, Hacı Bayram ve Dikmen Vadisi'ni gezen WACA Yönetim Kurulu üyeleri, Başkent'in en büyük kent içi parklarından 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bisiklete bindiler. Bisiklet keyfi yapan WACA Genel Sekreteri Lee Yong-il, Ankara ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkent'e gelmekten onur duyuyorum. Ankara'nın Anadolu'nun merkezi olduğunu ve tarih boyunca birçok kültüre ev sahipliği yapmış olduğunun bilinciyle geldim. Bu kentin tarihi yerlerini görmekten dolayı mutluyum" dedi.



Yönetim Kurulu üyelerine eşlik eden Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, üyelerin Ankara tarihine ilişkin sorularına da yanıt verdi. 30 Ağustos Zafer Parkı'nda bulunan bisiklet ve yaya yoluna hayran kaldığını belirten WACA Genel Sekreteri Lee Yong-il'e bilgi veren Güldaş, "Parkımız 166 bin metrekare yeşil alana sahip. Belediyemizin Bisiklet Yolları Projesi kapsamında kentin birçok noktasında bisiklet yolları açıyoruz. Başkentliler büyük ilgi gösteriyor" dedi.



İslamabad Belediye Başkanı Sheikh Ansar Aziz ise kendilerine gösterilen misafirperverlik karşısında çok etkilendiklerini belirterek, "Ankara'da daha önce hiç görmediğimiz yerler gördük. Ankara'yı tarihi ve kültürel açıdan çok beğendik. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bu şehir ciddi bir kültür ve tarih yoğunluğuna sahip" değerlendirmesinde bulundu.



WACA Yönetim Kurulu üyelerinin Başkent ziyareti, gala yemeği ile son buldu. - ANKARA