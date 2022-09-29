Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü, Libya'da yüzlerce kişinin işkenceden öldüğünü belgeledi

Dünya İşkenceyle Mücadele Örgütü (OMCT), Libya'da aralarında göçmenlerin de bulunduğu 581 kişinin silahlı gruplar ve kolluk kuvvetleri tarafından yargısız infaz ve işkence sonucu öldürüldüğüne dair bir rapor yayımladı.

OMCT, Libya'daki yargısız infazlarının ele alındığı "Kardeşimi son görüşümdü" raporunu internet sitesinde yayımladı.

Raporda, Ocak 2020-Mart 2022 arasında, çoğu gözaltı merkezlerindeki yargısız infaz ve işkence sonucu öldürülen 581 kişiden 487'sinin Libya vatandaşı olduğu, diğer kurbanların ise Nijerya, Sudan ve Suriye gibi çeşitli ülkelerden düzensiz göçmenlerden oluştuğu kaydedildi.

Libya'daki yargısız infazlara odaklanan ilk araştırma olma özelliği taşıdığına vurgu yapılan rapor hazırlanırken ülke genelinde tanıklar, güvenlik güçleri ve gardiyanlarla doğrudan görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

Raporda sözlerine yer verilen OMCT Genel Sekreteri Gerald Staberock, uluslararası toplumun bu korkunç suça kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Staberock, "Belgeleyebildiğimiz vakalar sadece buzdağının görünen kısmını temsil ediyor. Silahlı gruplar ve kolluk kuvvetlerinin herhangi bir ceza almadan şiddet uygulaması ve sivilleri yargısız şekilde infazı artık Libya'ya özgü hale geldi." İfadelerini kullandı.

Raporun ayrıca Libya resmi makamlarına, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası topluma ayrıntılı tavsiyeler içerdiği aktarıldı.