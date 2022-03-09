DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE 'HER KADININ BİR HİKAYESİ VAR' KONSERİ - Son Dakika
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DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE 'HER KADININ BİR HİKAYESİ VAR' KONSERİ

09.03.2022 12:50

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Dünya Kadınlar Günü'nde "Her Kadının Bir Hikayesi Var" Konseri ile sanatseverlerle buluştu.

İSTANBUL Devlet Opera ve Balesi, Dünya Kadınlar Günü'nde "Her Kadının Bir Hikayesi Var" Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Kadıköy Süreyya Operası'ndaki konserde ünlü besteciler; Rahmaninov, Verdi, Mahler, Grieg, Rossini, Messenet, Tosti, Mendelssohn, Marqués, Gounod ve Offenbach'ın eserlerinden oluşan seçki sunuldu. Rigoletto, La rondine, Manon, La Regata Veneziana, Sapho ve Hoffman'ın Masalları gibi ünlü operalardan aryalar da konser programında yer aldı. Konsere solist olarak; Anna Sirel Etyemez, Evren Işık Yasemin, Barbora Hitay, Otilia İpek, Aylin Ateş yer alırken, sanatçılara piyanoda Olena Şenol eşlik etti. Konser, 12 Mart Cumartesi Saat 18.00'de Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salon'da tekrarlanacak.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE 'HER KADININ BİR HİKAYESİ VAR' KONSERİ
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE 'HER KADININ BİR HİKAYESİ VAR' KONSERİ
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE 'HER KADININ BİR HİKAYESİ VAR' KONSERİ

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Dünya Kadınlar Günü, Kadıköy, Mahler, Opera, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜNYA KADINLAR GÜNÜ'NDE 'HER KADININ BİR HİKAYESİ VAR' KONSERİ - Son Dakika


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