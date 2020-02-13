Dünya kickboks şampiyonu Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuya güçlendirme çalışmaları yaptırıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Dünya kickboks şampiyonu Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuya güçlendirme çalışmaları yaptırıyor - Son Dakika Spor

Dünya kickboks şampiyonu Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuya güçlendirme çalışmaları yaptırıyor

6 saat önce

Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladı.

Dünya kickboks şampiyonu Devrim Akarsu çok sayıda futbolcuya güçlendirme çalışmaları yaptırıyor, System.String[]

Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan fitness eğitmeni Devrim Akarsu, Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Garry Rodrigues, Michal Kadlec ve daha birçok ismi özel olarak çalıştırarak maçlara hazırladı.

Sakatlıklardan ya da form eksikliğinden kaynaklanan performans düşüklüğü nedeniyle futbolcuların çözüm aradığı Devrim Akarsu birçok ismin yeniden başarı yakalamasında önemli rol oynadı. Devrim Akarsu dünyaca ünlü Portekizli futbolcular Cristiano Ronaldo ve Luis Nani ile bir süre çalıştıktan sonra Türkiye'ye gelerek Süper Lig'den tanıdığımız Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci, Jeremain Lens, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Roman Neustadter, Michael Frey, Olcay Şahan ve daha birçok sporcunun fitness eğitmenliğini üstlendi. Maltepe'de bulunan MACFit içinde Kingzoffight adlı spor salonunu işleten ünlülerin antrenörü Akarsu şu an isminin açıklanmasını istemeyen birçok futbolcuya ekstra çalışmalar yaptırıp onların yeniden form tutması ve formalarına kavuşması için çabalıyor.

Dünya ve Avrupa kickboks şampiyonluğu bulunan, ringe çıktığı 36 maçın 34'ünü kazanma başarısı gösteren Devrim Akarsu Almanya doğumlu ve spor alt yapısını Almanya'da alan biri olarak genelde yabancı futbolcular ya da gurbetçi futbolcular ile çalışıyor. 15 yaşında kickboksa başlayan Akarsu çok sayıda başarı elde ederek Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Devrim Akarsu'nun Rodrigues, Hasan Ali Kaldırım, Lens, Neustadter, Nani, Ronaldo ve daha birçok isimle görüntüleri

Foto slayt


Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:32 Kaynak: DHA
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