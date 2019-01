Dünya Kitap Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dünya Kitap Dergisi'nin 26 yıldır verdiği "Yılın En İyileri" ödülleri sahiplerini buldu.

Dünya Gazetesi konferans salonunda gerçekleştirilen törende ödülleri, derginin Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün açıkladı.



"Ayaküstü İzmir-Sokak ve Fırın Lezzetleri" kitabı "Yılın En İyi Gastronomi Kitabı" seçilen Nejat Yentürk, ödülünü seçici kurul üyesi Ahmet Örs'ten aldı.



Yentürk, dünyada 1970'li yıllarda başlayan mutfağa ilgi döneminin Türkiye'de de etkisini gösterdiğini, mutfak kültürüne ve tarihine yönelik boşta kalan bir alanı doldurmak istediğini ifade etti.



"Anadolu'da lonca sistemi hala yaşıyor"



Hızlı tüketilebilen yiyeceklerden oluşan "Ayaküstü Mutfak" kültürüne lonca sisteminin katkı sağladığını dile getiren Yentürk, "Lonca sisteminin hala izlerini görebiliyoruz. Belki İstanbul'da hissedilmiyor ama Anadolu'da bu sistem hala yaşıyor. Tek bir ustanın neredeyse tek bir tarifiyle yaşam sürdürdüğü bir mutfak alanı bu. Ben de kendi kültürümüzden bir isimle 'Ayaküstü Mutfak' ismiyle tanımlamayı yerinde buldum." dedi.



Seçici kurul üyesi Örs ise İstanbul'da ayaküstü mutfak kültürünün giderek sona erdiğini belirterek, "Balık ekmekte bile artık Norveç uskumrusu satılıyor. Bu iş daha küçük yerlerde yaşıyor. Anadolu'da böyle yerler var." diye konuştu.



"Yurt dışından gelen ağzının tadını bilen insanlar, lüks lokantalara uğramadan ayaküstü yiyeceklerin satıldığı yerlere giderler ve coşkularını orada dile getirirler." diyen Örs, kitabın sonraki kuşaklara da örnek olacağını sözlerine ekledi.



"Hissederek verdiğimiz bir ödül"



Maximilian Thomae'ye "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü" verilmesinin kararlaştırıldığını açıklayan Dünya Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, "Her sene bu ödülü veriyoruz. Çok yürekten hissederek verdiğimiz, inandığımız bir ödül bu." değerlendirmesinde bulundu.



Ödülü veren Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç, yeni nesil şeflere modern Türk mutfağı konusunda önderlik eden ve yaklaşık 25 yıldır Türkiye'de olan Thomae'nin Türk mutfağına çok büyük katkısının bulunduğunu kaydetti.



Thomae ise kendisine verilen destekler için teşekkür ederek, "Sizin mutfağınız benim mutfağım. Çok güzel bir mutfağınız var ve çok güzel bir ülkede yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.



Peyami Safa'nın Server Bedi adıyla yayımlattığı Cingöz Recai öykü ve romanlarını yeniden yayımladığı için Ötüken Neşriyat "Seçici Kurul Özel Ödülü"ne layık görüldü.



Ötüken Neşriyat adına Göktürk Ömer Çakır, ödülü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Seval Şahin'den aldı.



"Rakun" isimli kitabıyla "Yılın Telif Polisiye Kitabı" seçilen Suat Duman ise ödülünü Metin Celal'in elinden aldı.



Seçici kurul üyesi Osman Serim ise "Polisiye Edebiyat Teşvik Ödülü"nü "Bozlak" kitabının yazarı Emirhan Dağkan'ın adına İletişim Yayınları'ndan Emre Bayın'a takdim etti.



"Yılın Yayınevi" seçilen Aras Yayıncılık adına yayın yönetmeni Rober Koptaş, ödülünü Başar Başarır'dan aldı.



"Yılın Çeviri Kitabı" ödülünün sahibi ise Regaip Minareci'nin Peter Stamm'dan çevirdiği, Nebula Kitap tarafından yayınlanan "Yedi Yıl" kitabı oldu.



Ödülü takdim eden Başarır, Minareci'nin Almanca edebiyata büyük katkıları olduğunu belirterek, "Okuduğunuz zaman aynı her şey bugün İstanbul'da olabilirmiş gibi geliyor. Her şeyi bu şehre taşıyıp bu insanların üzerine yerleştirdiğimizde aynı hikaye bizim de başımıza gelebilirmiş gibi düşünüyorsunuz." görüşünü dile getirdi.



"Yılın Telif Kitabı" ödülü, Ayşe Sarısayın'ın Can Yayınları'ndan çıkan "Denize Yazıldı" adlı kitabına verildi.



Ödülü veren Doğan Hızlan, Sarısayın'ın çalışmasının farklı bir odaklanma özelliğini taşıdığını kaydetti.

