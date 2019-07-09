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Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıkları sürüyor

32 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde 6-7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Dünya Motokros Şampiyonası için hazırlıkları sürüyor, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Valiliği'nin destekleri Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğinde 6-7-8 Eylül 2019 tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek olan Dünya Motokros Şampiyonası öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner Başkanlığında TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, TMF Teknik AS Başkanı Ogün Baysan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü'nün katımlıyla yapılan toplantıda organizasyon öncesi alınacak tedbirler, öneri ve görüşler masaya yatırıldı. Organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için büyük çaba içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Murat Öner; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılacak bu dev organizasyon sorunsuz bir şekilde tamamlanması için adeta seferber olduk. Şampiyona sürecinde tüm dünyaya Afyonkarahisarlılar'ın misafirperverliğini inşallah göstereceğiz. Belediye olarak alınacak tedbirleri, görüş ve önerileri masaya yatırdık. İnşallah Alnımızın akıyla şampiyonadan çıkacağız. Herkesi 6-7-8 Eylül 2019 tarihleri arasında Afyonkarahisarımıza bekliyoruz değerlendirmesinde bulundu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:30 Kaynak: İHA
Murat Öner, Eylül, Afyon, Güncel
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