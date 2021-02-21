Dünya Müslüman Alimler Birliği, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı

21.02.2021 00:09
Dünya Müslüman Alimler Birliği, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı, System.String[]

Dünya Müslüman Alimler Birliği, önceki gün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, önceki gün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, önde gelen Türk alimlerden Saraç'ın, ilim ve amelle dolu yaklaşık 90 yıllık bir ömrün ardından Hakk'ın rahmetine kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Saraç'ın Filistin topraklarının bir karışından bile feragat edilemeyeceği fetvasını verdiği ve Filistinlilerin haklı davalarını desteklediği kaydedildi.

İslam dünyasının, Saraç'la birlikte büyük bir alimini kaybettiği belirtilen açıklamada, merhum için Allah'tan rahmet dilendi.

Son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç, tedavi gördüğü hastanede 19 Şubat'ta vefat etmişti.

Emin Saraç, Müslüman, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünya Müslüman Alimler Birliği, Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika


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