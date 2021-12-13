Üye Girişi
"Dünya nüfusunun yüzde 12'sinde böbrek taşı görülüyor" - Son Dakika

"Dünya nüfusunun yüzde 12'sinde böbrek taşı görülüyor"

13.12.2021 09:54
"Dünya nüfusunun yüzde 12'sinde böbrek taşı görülüyor"

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü tarafından "Mikroakışkan Çip Teknolojisiyle Böbrek Taşı Oluşumu ve İnhibe Edilmesi" semineri çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bahattin Tanyolaç'ın yaptığı semineri Hollanda Delft University Of Tecnology öğretim üyesi Dr. Fatma İbiş verdi.

Böbrek taşı oluşumu ve sebeplerinden bahseden Dr. İbiş, "Dünya nüfusunun yüzde 12'sinde böbrek taşı görülmektedir. Böbrek taşı şiddetli ağrının yanı sıra ölüme de sebep olabilmektedir. Böbrek taşı iltihabı nedeniyle her yıl 15 bin kişi hayatını kaybetmektedir. Böbrek taşı oluşumunun sebeplerine baktığımızda ise genetik, yeme alışkanlıkları ve idrar pH'ından kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Kalsiyumu, oksalat içerikli besinleri çok fazla tüketirsek bir yerden sonra konsantrasyonunu çok artırdığımız için böbrek taşı oluşumuna sebep olabilir. Böbrek taşı da kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. Bunlar; kalsiyum oksalat taşları, ürik asit taşı, strutive (enfeksiyon taşı) ve sistin taşı olarak kategorilere ayırabiliriz. En sık görülen böbrek taşı çeşidi ise kalsiyum oksalat monohidrat (COM)'dur. Böbrek taşı oluşumu öncelikle berrak çözeltide başlar ve uygun ortamda, minerallerin bir araya gelmesi ile çekirdeklenir ve ardından çekirdeklerin birleşmesiyle kristal oluşur. Kristaller bir araya gelerek böbrek taşını oluşturur" dedi.

"Deney süresini kısaltarak 500 saatten 5 saate düşürdük"

Yaptığı deneylerden ve sürecinden bahseden Dr. İbiş, "Yaptığımız deneyde mikroakışkan teknolojiyle COM çekirdeklenmesinin kinetiğinin anlaşılmasını amaçladık. Bunu anlamak çok önemli çünkü böbrek taşını önleyebilmemiz için hangi reaksiyonun hangi koşullarda ne zaman olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda 5 tane konsantrasyonda doygunluğa (S), 3 tane pH değerinebaktık. 5 tane magnezyum değerini (Mg) ve 3 tane de farklı OPN ekledik. Ama biz bu deneyi küçük bir kap veya beherde yapmadık. Çünkü artık teknoloji buna elverişliydi ve mikroakışkan çip kullanmak bizim için zaman, emek,malzeme ve para kaybını azaltıyordu. Kendi dizayn ettiğimiz mikroakışkan çipimizi kullandık. Burada mikrolitre biriminde küçük damlacıklar oluşturduk ve aynı anda aynı özellikte çok sayıda deney yapabildik. Her bir damlacık kendi başına ayrı bir mikroreaktördü. Bu damlacıklar çemberlere yerleşiyor ve dakikalar içerisinde anlık böbrek taşı oluşumunu tespit ediyoruz. Peki, bu mikroçip bize ne sağladı? Damla içinde böbrek taşı tespit etmemizi sağladı ve 100'den fazla damlacıkla 100'den fazla böbrek taşı gördük. Deney süresini kısaltarak 500 saatten 5 saate düşürdük. Malzeme kullanımında yüzde 1'e düşürdük ve maliyet açısından kazanç sağladık" dedi.

"Böbrekler hala bilim dünyası için büyük bir kara kutu"

Sağlıklı bir insandaki, idrar pH değerinin böbrek taşı oluşumunda engelleyici bir faktör olduğunu ifade eden Dr. İbiş, "İdrar pH'ımız 6'dan düşük veya yüksekse böbrek taşı oluşumuna uygun bir ortam elde edilir. Yaptığımız deney de literatürde olmayan bir çalışmaydı ve gözlemlediklerimiz arasında idrar pH 6'da böbrek taşı oluşumuna rastlamadık. Aslında böbrekler hala bilim dünyası için büyük bir kara kutu. Bu çeşit deneylerin yapılıp böbrek taşının eş zamanlı olarak küçük çapta gözlenebilmesi büyük bir adımdı bunu görmüş olduk. Böbrek taşı oluşumunda bir sürü faktör var ama bir yerden sonra bu faktörlerin aslında kişiye bağlı değiştiği de söylenebilir. Kişiye bağlı tedavi yöntemleri de anlamlı olabilir. Bu tedavi yöntemlerinin kişiye bağlı olabilmesi ve bunun yapılabilmesi için mikroçip şeklindeki cihazlara ihtiyaç var" dedi.

Mühendislik Fakültesi, Öğretim Üyesi, Hollanda, Genetik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Dünya nüfusunun yüzde 12'sinde böbrek taşı görülüyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Altın güne rekorla başladı! Gram 800 liradan alıcı buluyor 10:00 Son dakika: Altın güne rekorla başladı! Gram 800 liradan alıcı buluyor
Yeni Sedat Peker iddiası: Yakında Dubai'den ayrılabilir, zaten BAE de istemiyor! 09:55 Yeni Sedat Peker iddiası: Yakında Dubai'den ayrılabilir, zaten BAE de istemiyor! Son Dakika: Dolardan yeni rekor geldi! Güncek kura göre 14 lirayı geçti 09:46 Son Dakika: Dolardan yeni rekor geldi! Güncek kura göre 14 lirayı geçti Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı 09:40 Son dakika: Dolar ve altından yeni rekor! Kur 14 lirayı, gram ise 800 lirayı aştı MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 08:56 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu 08:17 HDP'nin İstanbul kongresinde terör örgütü PKK marşı okundu iddiasına Emniyet'ten suç duyurusu Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem 08:10 Yumruğunu kaldırdığı fotoğrafla gündem olan AK Partili Alpay Özalan: İstedikleri kadar linç etsinler, geri dönmem Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz

Son Dakika Haberleri
10:00 Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız
09:56 Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı
09:54 Yeni Sedat Peker iddiası: Yakında Dubai'den ayrılabilir, zaten BAE de istemiyor!
09:46 Son Dakika: Dolardan yeni rekor geldi! Güncek kura göre 14 lirayı geçti
09:41 Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı!
09:33 Selin vurduğu Edirne'den kahreden haber!
09:27 Son dakika! Baltık denizinde iki kargo gemisi çarpıştı
09:25 Milyonların gözü asgari ücret zammında!
09:23 Son anket: Sadece üç parti yüzde 10 barajını geçiyor
09:20 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuştu! Neslihan Doğrusöz'ün son hali görenleri şaşkına çevirdi
Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız Ünlü yorumcu Nihat Kahveci: Yumurta dayanınca mecbur oynarsınız         
10:01
Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı Sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan şarkıcı Ferhat Güzel, polise sığındı         
09:57
Bir gün önce barıştığı karısını, ertesi gün pompalı tüfekle katletti Bir gün önce barıştığı karısını, ertesi gün pompalı tüfekle katletti         
09:50
Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı! Emniyet müdürüne silahlı saldırı! Basmane'de bir eğlence mekanının önünde yaşandı!         
09:41
Milyonların gözü asgari ücret zammında! Milyonların gözü asgari ücret zammında!         
09:26
Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu Hava almak için evden çıkmıştı, imam ağaca asılı halde bulundu         
08:18
HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar HDP ile yollarını ayıracağını açıklayan Ayhan Bilgen, istifa nedenini de paylaştı: Seçim sürecinde yapılan hatalar         
08:12
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den YPG ile gündem olacak görüşme! Terör örgütüne maddi yardımı 376 milyon dolara yükseltiyorlar         
08:05
Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi         
17:55
TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor!         
17:17
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 10:06:40. #1.13#
SON DAKİKA: "Dünya nüfusunun yüzde 12'sinde böbrek taşı görülüyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement