Dünya Otizm Farkındalık Günü
1 saat önce
Havza'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Havza
'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.
Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından vatandaşlara broşür verildi.
Otizm ile ilgili toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kevser Camisi'nde yatsı namazının ardından vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.
Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erkan İyiliksever, otizm tanısı konulmuş Kavak
'ta 12, Ladik
ve Vezirköprü
'de 14, Havzada 16 birey olmak üzere toplam 56 kayıtlı bireye hizmet verdiklerini belirterek, "Otizmde erken tanı önemli. Erken yaşta eğitime başlanılması halinde bireylerde daha fazla ilerleme gözlenmekte. Bu konuda kamuoyunu hem bilinçlendiriyoruz hem de otizm hakkında bilgiler sunuyoruz." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:20 Kaynak: AA
Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı
Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı
Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi
Yok Böyle Bir Otomobil Tutkusu