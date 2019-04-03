Son Dakika Haberleri: Dünya Otizm Farkındalık Günü

Dünya Otizm Farkındalık Günü

1 saat önce

Havza'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.

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Havza'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi tarafından vatandaşlara broşür verildi.

Otizm ile ilgili toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla Kevser Camisi'nde yatsı namazının ardından vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirmede bulunuldu.

Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erkan İyiliksever, otizm tanısı konulmuş Kavak'ta 12, Ladik ve Vezirköprü'de 14, Havzada 16 birey olmak üzere toplam 56 kayıtlı bireye hizmet verdiklerini belirterek, "Otizmde erken tanı önemli. Erken yaşta eğitime başlanılması halinde bireylerde daha fazla ilerleme gözlenmekte. Bu konuda kamuoyunu hem bilinçlendiriyoruz hem de otizm hakkında bilgiler sunuyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:20 Kaynak: AA

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