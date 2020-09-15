Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü - Son Dakika

Prostat kanserinin erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalık olduğu belirtildi.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünden Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, prostatın, erkek üreme sisteminin bir parçası ve idrar kesesinin altında yer alan salgı bezi olduğu vurgulandı.

Prostatı oluşturan hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu prostat kanseri gelişebileceğine işaret edilen açıklamada, prostat kanserinin, Türkiye'de ve dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanser türü olduğu aktarıldı.

Prostat kanserinin kesin nedenlerinin bilinmediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaş ilerledikçe risk artmaktadır. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski diğer insanlara göre iki kat daha yüksektir. Doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze meyveden fakir beslenme alışkanlığı prostat kanseri riskini arttırabilmektedir. Prostat kanseri erken evrede hiçbir belirti vermez."

Kanser dokusu büyüdükçe sık idrara çıkma, zor ve ağrılı idrar yapma gibi çeşitli şikayetlerin ortaya çıkabileceği belirtilen açıklamada, bu tür şikayetlerin prostat kanseri olduğunu göstermeyeceği ancak bir ipucu olabileceğinin de altı çizildi.

Bu yakınmalardan en az birine sahip kişilerin üroloji uzmanına başvurmaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Erkeklerin 50 yaşından itibaren, birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin de 40 yaşından itibaren üroloji uzmanına düzenli muayene olması ve kanda prostat spesifik antijen testini yaptırması erken tanı konulması açısından önemlidir. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Kişinin belirli aralıklarla izlenmesi, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya ilaç tedavisi diğer evrelerde gerekli görülebilir. Erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır.

Tüm kanserlerde olduğu gibi, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite yapma, sağlıklı kiloda olma ve bu kiloda kalma prostat kanseri riskini azaltabilir."