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SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum - Son Dakika

SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum

28.12.2021 11:01

SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyumKadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.

SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum

Kadir GÜNEŞ-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA) - GAZİANTEP'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı. Fenerbahçeli milli yüzücü Sakçı, "Çok gururluyum. Bundan sonra her zaman üzerine koyarak yoluma devam edeceğim" dedi.

Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Sakçı, Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştirerek dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamlayan Sakçı, aynı zamanda 25 saniyenin de altına inen ilk sporcu olarak da tarihe geçti.

'GURURLUYUM'

Fenerbahçe'nin milli sporcusu Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada dünya rekorunu kırdığı için çok gururlu olduğunu söyledi.

Sakçı, aynı zamanda 25 saniyenin altına inen de ilk sporcu olduğunu, bunun için de ayrıca mutluluk yaşadığını kaydetti. 1 hafta öncesinde katıldığı dünya şampiyonasında talihsiz bir olay yaşadığını anlatan Emre Sakçı, kuralın farklı yorumlanması sebebiyle haksızlığa uğradıklarını, ancak cevap vermek için güzel bir fırsatın Gaziantep'te doğduğunu ve bunu da başardığını söyledi.

Emre Sakçı, amacının yeni rekorlar olduğunu ifade ederek, "50 metre kurbağalamada 24.95 ile dünya rekorunu kırdım. 25 saniyenin altına inen de ilk sporcu oldum. Bu rekor için çok gururluyum. Aslında 1 hafta öncesinde dünya şampiyonasında talihsiz bir olay yaşadım. Biraz da hakemlerin iş bilmezliğinden kaynaklıydı bu durum. Kuralı farklı yorumlaması sebebiyle haksızlığa uğradık. Aslında dünya şampiyonluğumuz elimizden alındı. Sonrasında Türkiye Şampiyonası da oraya cevap vermek için çok güzel bir fırsat oldu bizim için. İlk dünya şampiyonluğumuz olacaktı. Ülkem için de çok özel bir şey olacaktı ama maalesef olmadı. Onun yerine böyle bir şey armağan ettik. Bunun için de çok gururluyuz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Bundan sonra çalışmalarıma devam ederek, her zaman üzerine koyarak yoluma devam etmek istiyorum. Her ne olursa olsun bir adım daha ileriye gitmek istiyorum. Türkiye'de yüzmeyi çok daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız. Çünkü çok daha iyilerini hak ediyoruz diye düşünüyorum. Çok daha iyi yerlere gelmek için çalışıyoruz. Onları da gerçekleştireceğiz inşallah" dedi.

'12 YILDIR KIRILAMAYAN REKORDU'

Türkiye Yüzme Milli Takımı ve Fenerbahçe A Takımı Antrenörü Türker Oktay ise Emre'nin ciddi bir hazırlık süreci geçirdiğini söyledi. 16-21 Aralık tarihinde Abu Dabi'deki dünya şampiyonasına katıldıklarını ve Emre'nin orada rekor kırmak için hazırlandığını belirten Oktay, orada hakemler tarafından haksız bir şekilde diskalifiye edildiklerini ve bunun da cevabını burada verdiklerini kaydetti.

Türker Oktay, "Şu an burada Türkiye Kulüplerarası Puanlı Yüzme Şampiyonası var. Yarın da milli takım için seçmeler başlayacak. Kulüplerarası şampiyona 25 metrelik kısa kulvar olarak düzenleniyor. Milli takım için ise 50 metre olarak düzenleniyor. 16-21 aralık tarihinde Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'na katıldık. Esas hazırlandığımız yer orasıydı. Orada hakemler tarafından haksız bir şekilde diskalifiye edildik. Bu rekoru orada kıracaktık ve ülkemize ilk birinciliğimizi elde edecektik. Diskalifiye edildiğimiz yarı finalde bile yaptığımız derece dünya şampiyonluğuna denk geliyordu. Bu durum bizi hırslandırdı ve bunun cevabını burada çok ciddi bir rekor kırarak verdik. Şu ana kadar rekor 25.25'di ve bu rekor 12 yıldır kırılamıyordu. Sporcumuz Emre Sakçı 25 saniyenin altına inen ilk sporcu oldu" diye konuştu.

SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum
SPOR Dünya rekoru kıran Emre Sakçı: Çok gururluyum

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Emre Sakçı, Gaziantep, Milli, Yüzme, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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