Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Fatih Kamuz Yavuzeli'nde - Son Dakika
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Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Fatih Kamuz Yavuzeli'nde

6 saat önce

Dünya Şampiyonluğu olan Fatih Kamuz, ile milli sporcular Emel Salman ve Yılmaz Anmaç, Yavuzeli'ndeki bilek güreşi final maçına davet edildi.

Dünya Şampiyonu Bilek Güreşçisi Fatih Kamuz Yavuzeli'nde, System.String[]

Dünya Şampiyonluğu olan Fatih Kamuz, ile milli sporcular Emel Salman ve Yılmaz Anmaç, Yavuzeli'ndeki bilek güreşi final maçına davet edildi.


Yavuzeli ilçesindeki Hacı Sait İlköğretim ve Ortaokulunda yapılan bilek güreşi finallerine, milli sporcular Fatih Kamuz, Emel Salman ve Yılmaz Anmaç konuk olarak davet edildi. Finaller öncesi milli sporcular tarafından ve bilek güreşi sporu hakkında sporculara bilgilendirme yapıldı. Öğrencilerle soru-cevap şeklinde geçen programda zevkli ve neşeli anlar yaşandı. Programda konuşan Fatih Kamuz, spor yapmaya hiç bir şeyin engel olamayacağını belirterek, "Ben engel tanımadan 4 Dünya, 4 Avrupa ve 8 Türkiye Birinciliğim var. Engelli olmam beni hiçbir zaman karamsarlığa düşürmedi ve üst üste şampiyon olmama asla engel olamadı. Sizler de spor yaparak tüm engelleri aşabilirsiniz. Hacı Sait Okul Müdürü Bayram Keleş ve Beden eğitimi öğretmeni Erdi Devrim hocamın bana ulaşması ile gerçekleşen bu birliktelik beni çok sevindirdi. Bu buluşmayı sağlayan okul müdürümüze ve beden eğitimi öğretmenimize ayrıca ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç'a ilgileri için çok teşekkür ediyor, genç sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.


Program sonunda sporculara kazanan sporculara ödüllerini, milli sporcular Fatih Kamuz, Emel Salman, Yılmaz Anmaç ile birlikte okul müdürü ve öğretmenler teslim verdi. - GAZİANTEP

Yavuzeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:56 Kaynak: İHA
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