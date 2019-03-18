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Dünya Şampiyonu Halterci, Memleketi Ordu'da Omuzlarda Karşılandı

1 saat önce

–ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 61 kilogramda silkmede 146 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, memleketinde çoşkuyla karşılandı.

Dünya Şampiyonu Halterci, Memleketi Ordu'da Omuzlarda Karşılandı, System.String[]


ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 61 kilogramda silkmede 146 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, memleketinde çoşkuyla karşılandı.

ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası'nda 61 kilogramda silkmede 146 kilogram kaldırarak dünya şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç için Ordu'nun Ünye ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Törene, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Ünye Belediye Başkan adayı Hüseyin Tavlı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ile sporcunun ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Şampiyon halterci, sınıf arkadaşları tarafından omuzlarda taşırken, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, sporcuyu alnından öptü.

Dünya Şampiyonu Yusuf Fehmi Genç, "Arkadaşlarımın ve ailemin beni karşılamasından çok memnun oldum. Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Çok mutluyum" dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de, "Sporcumuzu tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi Müdürü Hüsamettin Aydemir ise, "Her zaman çabasıyla, mücadelesiyle, beyefendiliğiyle övündüğümüz Yusuf Fehmi Genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Bizim göğsümüzü kabarttı. Okul olarak, Ünye olarak, Türkiye olarak güzel bir başarıya imza attı" şeklinde konuştu.

- Nye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:05 Kaynak: DHA

Las Vegas, Ordu, Genç, Spor
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