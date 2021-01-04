Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor - Son Dakika

Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor

04.01.2021 13:06
Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor, System.String[]

Ağır sıklet boks dünya şampiyonu Mahmoud Charr, Almanya'nın Überlingen kentinde bulunan dünyaca ünlü bir klinikte gücüne güç katarak, yeniden ringe çıkmak için gün sayıyor.

Ağır sıklet boks dünya şampiyonu Mahmoud Charr, Almanya'nın Überlingen kentinde bulunan dünyaca ünlü bir klinikte gücüne güç katarak, yeniden ringe çıkmak için gün sayıyor.

Ağır sıkletteki Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud (Manuel) Charr, adeta fırtınadan önceki sessizliği yaşıyor. Pandemi dolayısıyla ringlerden uzak kalan Suriyeli boksör basın danışmanı Vedat Alyaz ile buluşarak son gelişmeleri aktardı. Dört ay önce başarılı promotörü Erol Ceylan'a ait olan dev Türk boks kulübü EC BOXİNG ile anlaşarak transfer olan sporcu, yeni kulübünden memnun olduğunu belirterek, "Erol Ceylan, dünyanın en iyi promotörlerinden birisi. Bana en iyi maçları onun ayarlayacağından emin olduğum için kendisiyle birlikte çalışmaya karar verdim. Muhammed Ali ve Tyson gibi efsaneleri ringlere çıkarmış olan ünlü menajer Don King ile olan bir maç anlaşmamdan dolayı yenilgisiz boksör Trevor Byran ile ringe çıkmam gerekiyor. Ardından da şu an dünyanın dört büyük kemerini elinde bulunduran Anthony Joshua ile karşılaşmayı planlıyoruz" dedi.

"KEMER BİRLEŞTİRME MAÇINA ÇIKMAYI PLANLIYORUZ"

Anthony Joshua'nın şu an için dünyanın dört büyük federasyonuna ait kemerleri elinde bulundurduğunu belirten Mahmoud Charr, "Dünyadaki beş büyük federasyonundan biri olan WBA kemeri ise bende. Bendeki kemeri daha önce 13 kez Muhammed Ali ve 11 kez de Mike Tyson kazanmıştı. Şayet bir aksilik olmazsa bu yılın içinde kemer birleştirme maçı yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ünlü boksör Charr, tam bir Türkiye aşığı. En büyük hayali Türkiye'deki dev bir stadyumda dünya şampiyonluk maçına çıkmak. Geçtiğimiz yıllarda 'Dünya Boks Konseyinin barış elçisi' olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp Suriyeli mültecilere yapmış olduğu yardımlardan dolayı altın kemerini hediye etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl boksörün Köln'deki dünya şampiyonluk maçına katılacaktı ki, şaibeli bir şekilde Dünya Doping Kurulu sporcunun kanında dopingli maddeye rastlandığını açıklamıştı. Ardından maç iptal edilmişti. Birkaç ay sonra yeniden bir açıklama yapan Dünya Doping Kurulu, yapılan testlerde bir yanlışlık olduğunu ve Mahmoud Charr'ın kanında dopingli maddeye rastlanmadığını açıklayarak, özür dilemişti. Ancak bu özür hiçbir şeyi değiştirmemiş ve sporcunun ringlerden uzak kalmasına neden olmuştu. Şu an için güney Almanya'nın İsviçre ve Avusturya Alplerinin kar sularıyla beslenen sahil kenti Überlingen'deki dünyaca ünlü bir klinikte gücüne güç katan sporcu, yeniden ringe çıkmak için gün sayıyor.

(İHA)

Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor
Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor
Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor
Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor
Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor

Suriyeli, Almanya, Sporcu, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya şampiyonu Mahmoud Charr, enerji depoluyor - Son Dakika Spor


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