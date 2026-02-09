Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği

Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği
09.02.2026 13:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay ve MKÜ işbirliğiyle sigaranın zararları anlatıldı, bırakma desteği verildi.

Yeşilay Hatay Şubesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi işbirliğinde Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte stantlarda ağırlanan katılımcılara sigaranın zararları aktarıldı.

Sigarayı bırakmak isteyenlere bilgilendirme yapan Yeşilay görevlileri, bağımlılıktan kurtulmanın olumlu etkilerini anlattı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, gazetecilere, sigaraya karşı Yeşilay ile işbirliği yaptıklarını söyledi.

Bu tür çalışmaları önemsediklerini dile getiren Eren, "Amacımız, şehrimizde ve ülkemizde sigara ve benzeri bağımlılık yapan maddelerin kullanımının azalması ve tamamen ortadan kalkmasıdır." dedi.

İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez de hastanelerde sigarayı bıraktırma birimlerinin bulunduğuna işaret ederek, "İnsanlar, yeter ki sigarayı bırakmak istesin, biz her türlü desteği ücretsiz sağlayacağız." diye konuştu.

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu da tütün ürünlerinin insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sigaranın içerisinde 4 bine yakın zararlı kimyasal bulunuyor. İnsanlar, kendilerinin yanı sıra içtikleri ortamda bulunan insanlara da zarar veriyorlar. Bunu önlemeye çalışıyoruz. Kişilerin sigaraya başlamamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Başlayanlar varsa da bırakmaları için danışmanlık merkezimize yönlendiriyoruz."

Farkındalık etkinliği, hastane girişinde yapılan yürüyüşle son buldu.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Üniversitesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Hatay, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:37:29. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Sigarayı Bırakma Günü Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.