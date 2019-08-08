"Dünya standartlarında eğitim veriyoruz"

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Rektör
Yardımcısı ve Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Zafer, dünya standartlarında eğitim verdikleri konservatuvarda 2019-2020 eğitim dönemi öğrenci alımları için ön kayıtların başladığını belirtti.
Prof. Dr. Zafer, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜ Devlet Konservatuvarı'na olan talebin her geçen yıl arttığını söyledi.
Kayıtların iki hafta daha devam edeceğini ifade eden Zafer, kayıtların ardından hazırlık ve tanıtım kursları düzenleneceğini dile getirdi.
İlkokul, ortaokul, lise ve lisans eğitimi verdiklerini ve her sınıf için 25 kontenjan ayırdıklarını anlatan Zafer, şöyle devam etti:
"Her sınıf için 25 kişilik kontenjanımız var. 25 kişiden fazla tutmamaya çalışıyoruz. Çünkü bizim okulumuzda diğer okullara göre farklı bir eğitim sistemi var. Bütün dersler birebir yapılıyor. Yani bir öğrenci bir hocayla çalışıyor. Bütün olarak bir sınıfa girmiyor. Burada dünya standartlarında bir eğitim veriyoruz. Bütün amacımız da zaten bu standartlarda çalışmalarımızı devam ettirmek. Bu noktada da öğrencilerimize çok iş düşüyor.
Çünkü bizim işimiz sadece ders çalışmaktan ibaret değil, müziğin bir yaşam biçimi olması gerekiyor. Dolayısıyla hayatının büyük bir bölümünü bu işe adaması gerekiyor. Bu süreçte Trakya bölgemizde, Balkanlarda ve tüm Türkiye
'deki yetenekli öğrencilerimizi okulumuza davet ediyoruz. Gelin hep birlikte müzik yapalım."