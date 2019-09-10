Dünya Star'ı Fransız Şarkıcı Dany Brilliant'a Kıbrıs'ta sevgi seli

Brillant'ın hareketli şarkılarına dayanamayan tutkunları birbirleriyle adeta yarışarak sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, Candan Erçetin ile aynı sahneyi paylaşmaktan mutluluk duyacağını ve onun Fransızca şarkılarını da dinlemekten büyük keyif aldığını söyledi…

Akdeniz'in eşsiz güzellikleri içinde konumlanan Elexus Hotel, Fransız şarkıcı Dany Brillant'ı sahnesinde ağırladı. Akdeniz ritimlerini usta yorumuyla seslendiren sanatçı, otelin açık hava sahnesinde 7'den 70'e dinleyicileri coşturdu. Yaşlı bir hayranıyla dakikalarca Latin ezgileri eşliğinde dans etmesi izleyenler tarafından uzun süre alkış yağmuruna tutuldu.

Konser sırasında ünlü ismin harketli parçalarının ritmine dayanamayan hayranları, sahneye çıkarak hem dans etti hem de Brillant'a sevgi gösterisinde bulundu. Annesiyle babasının tanıştığı duygusal parça Historie de l'amour adlı şarkıyı seslendirirken duygu dolu dakikalar yaşadı. Hatta eşine olan aşkını konserde dile getiren sanatçı, bunun üzerine hayranlarından birini sahneye çıkardı. Ona eşi gibi aşk dolu bakacağını söylerek şarkısını seslendireceğini paylaşan Brilliant'a seyirciler alkış tuttu. Konserin devamında sahneden inerek seyircilerin arasına karışan Brillant eğlenceli parçalarına buradan söyleyerek dinleyecileri şaşırttı.

Elexus Hotel ev sahipliğinde gerçekleşen konser öncesinde Esra Bozkurt, Tuba Esin ve Zeynel-Merve Bozkurt konukları karşılayarak gece boyunca onlarla yakından ilgilendi.

Konserin C'est Ça Qui Est Bon (İyi Olan Bu), Suzette ve Tu vou' fa l'Americano gibi parçaları seslendiren Dany Brillant geceye renk kattı.

Birbirinden ünlü starları yıl boyunca sahnesinde ağırlayan Elexus Hotel'in eşsiz atmosferinde dinleyicileriyle buluşan Fransız şarkıcı Dany Brillant " Burası tam bir tatil cenneti… İklimi ve Akdeniz'in en özel yerinde bulunmasından dolayı olağandışı bir destinasyon. Bir kez daha buranın yaşam tarzını, doğal güzelliğini ve insanlarının sizi mıknatıs gibi çektiğini anladım. Elexus Hotel'in sıcacık atmosferinde böyle bir gecede müzikseverlerle bir arada olmak büyük bir mutluluk. … Tarkan'ın ve İstanbul'da konserimi dinlemeye gelen Ajda Pekkan'ın sesini çok beğeniyorum. Fransızca şarkılarıyla gönlümü fetheden Türk şarkıcı Candan Erçetin'in benim için ayrı bir yeri var, Kıbrıs'a tekrar gelip kendisiyle aynı sahneyi paylaşmayı çok isterim"dedi.