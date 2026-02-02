Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Farkındalık Vurgusu

02.02.2026 10:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sulak alanların korunması için farkındalık artırılıyor, iklim ve biyoçeşitlilik önemi vurgulanıyor.

Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımına yönelik farkındalığın artırıldığı 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü, su ekosistemlerinin iklim, biyolojik çeşitlilik ve kalkınma açısından taşıdığı önemi gündeme taşıyor.

1971'de İran'ın Ramsar kentinde imzalanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi, sulak alanların korunması ve akılcı kullanımını esas alan temel uluslararası çerçeveler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin "Küresel Sulak Alan Görünümü 2025" raporundan derlediği bilgilere göre, sulak alanlar, taşkın kontrolü, suyun doğal filtrasyonu, karbon depolama ve yerel ekonomilere katkı gibi işlevleriyle iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol üstleniyor.

Raporda, küresel ölçekte sulak alan kaybının ciddi boyutlara ulaştığı belirtilerek, 1970'ten bu yana küresel sulak alanların yaklaşık yüzde 22'sinin kaybedildiği ve kaybın en dramatik şekilde tatlı su ekosistemlerinde yaşandığı ifade edildi. Bu durumun, özellikle su kaynakları ve biyolojik çeşitlilik açısından önemli riskler barındırdığı vurgulandı.

Ülkelerin sulak alanların durumuna ilişkin bildirimlerinde ise olumsuz eğilim öne çıkıyor. Raporda, sulak alanların durumunda iyileşme bildiren ülkelerin oranının 2011'de yüzde 22,7 iken 2021'de yüzde 14,4'e gerilediği, bozulma bildiren ülkelerin oranının ise aynı dönemde yüzde 18'den yüzde 19,5'e yükseldiği kaydedildi.

Etkili su yönetimi, hidroelektrik projelerinde ekolojik dengeyi güçlendiriyor

Raporda, su kaynaklarının enerji üretiminde kullanımına, özellikle hidroelektrik santrallerin sulak alanlarla ilişkisine, ayrı bir başlık altında yer verildi.

Hidroelektrik projelerinin havza bazlı planlama, çevresel akışların korunması ve izleme mekanizmalarıyla birlikte ele alınması halinde, yenilenebilir enerji hedefleriyle uyumlu şekilde hayata geçirilebileceği ifade edilen rapora göre, hidroelektrik santrallerin su rejimi üzerindeki etkilerinin kontrol altına alınması, sulak alanların ekolojik karakterinin korunması açısından kritik önem taşıyor.

Bu kapsamda, doğal akış rejiminin sürdürülmesi, mevsimsel su değişimlerinin dikkate alınması ve sulak alanlara yeterli suyun bırakılması, öne çıkan temel ilkeler arasında sıralanıyor.

Ayrıca, etkili su yönetimi ve çevresel etki değerlendirme süreçlerinin, hidroelektrik projelerinin planlama aşamasında sulak alanların ekolojik yapısını koruyacak şekilde uygulanmasının, toplum ve doğa açısından çok boyutlu kazanımlar sağlayabileceği belirtiliyor.

Raporda, sulak alanların korunması ile yenilenebilir enerji yatırımlarının birbirine rakip değil, doğru politika ve planlama araçlarıyla birbirini tamamlayan hedefler olduğu vurgulandı.

Ayrıca, hidroelektrik projelerinde çevresel etki değerlendirme süreçlerinin güçlendirilmesinin, enerji arz güvenliğine katkı sağladığı ve sulak alanların uzun vadeli korunmasını desteklediği ifade edildi.

Bu çerçevede Dünya Sulak Alanlar Günü'nde, hidroelektrik başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarının, sulak alanların korunmasını esas alan bilim temelli yaklaşımlarla birlikte planlanmasının önemi vurgulanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Dünya, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji’nden açıklama Epstein skandalında adı geçen Robert Koleji'nden açıklama
Biri 44 diğeri 23 yaşında Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular Biri 44 diğeri 23 yaşında! Sokakta silahla vurulmuş halde ölü bulundular
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 11:56:00. #7.11#
SON DAKİKA: Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.