Son Dakika Haberleri: Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2020 takvimi açıklandı
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2020 takvimi açıklandı

6 saat önce

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2020 yılı takvimi belli oldu.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2020 takvimi açıklandı, System.String[]

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2020 yılı takvimi belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da mücadele edeceği yarışlar, 1 Mart 2020'de Avustralya'da başlayacak ve 11 Ekim'de Arjantin'de tamamlanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın takvimi şöyle:

28 Şubat-1 Mart: Phillip Adası/ Avustralya

13-15 Mart: Doha/ Katar

27-29 Mart: Jerez/ İspanya

17-19 Nisan: Assen/ Hollanda

8-10 Mayıs: Imola/ İtalya

22-24 Mayıs: Aragon/ İspanya

12-14 Haziran: Misano/ İtalya

3-5 Temmuz: Donington Park/ İngiltere

31 Temmuz-2 Ağustos: Oschersleben/ Almanya

4-6 Eylül: Portimao/ Portekiz

18-20 Eylül: Barcelona/ İspanya

25-27 Eylül: Magny-Cours/ Fransa

9-11 Ekim: San Juan/ Arjantin

Avustralya, Arjantin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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