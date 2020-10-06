Dünya Taekwondo Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yeni kararların altına imza attı.

WT Yönetim Kurulu Toplantısı, Dr. Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye adına WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu ve WT Denetçisi Ali Sağırkaya katıldı. Toplantının başında kısa bir süre önce hayatını kaybeden WT Asbaşkanı ve Afrika Taekwondo Federasyonu Başkanı General Ahmed Fouly, katılımcılar tarafından anıldı.

Toplantıda yürürlüğe girecek yeni kurallarla ilgili kararlar alındı. WT Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Alınan kararlar şu şekilde:

1- Aralık ayında yapılması planlanan Grand Prix Final ve Grand Slam Final Serisi müsabakaları koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelendi.

2- Para Taekwondoda, Grand Prix Serisi ve Grand Prix Final Müsabakalarının takvime eklenmesi kararı alındı.

3- Puanlama sınıfları, dünya şampiyonaları için G12'den G14'e, grand prix finalleri için G8'den G10'a ve grand prix serisi için G4'ten G6'ya çıkarıldı.

4-Bir sporcu, müsabaka esnasında veya müsabakaya yönelik olarak diskalifiye edilirse, o müsabakayla ilgili tüm haklarını kaybedecek. (Puan, madalya, para ödülü)

5-Müsabaka esnasında herhangi bir baş travması veya darbesinde, sporcuların askıya alınma süresi büyükler için 30, gençler için 40, yıldızlar için 50 gün olarak düzenlendi.

6-Müsabakalarda sadece doktor diploması olanlarda doktor akreditasyonu verilecek. Fizyoterapist, masör, masöz gibi sağlık personelleri müsabakalarda doktorun haklarından faydalanamayacak.

7-Sporcuların müsabakalarda kullandıkları dişlikler en az 3 mm kalınlığında olacak ve üst dişlerin tamamını kaplayacak.

8-Sporcuların puanlı düzenlenecek online poomsae müsabakalarında kazandıkları puanların yüzde 50'si genel poomsae puan sıralamasına eklenecek. - İSTANBUL