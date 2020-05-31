Dünya Tütünsüz Günü - Son Dakika

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bilgiç, mesajında Yeşilay olarak 100 yıldır olduğu gibi koronavirüs salgını döneminde de bağımlılıklardan uzak ve iyi bir yaşam için çalıştıklarını belirtti.

Normalleşmenin başladığı bu dönemde de tütünden uzak durmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Bilgiç, mesajında şunları kaydetti:

"Yeni kampanyamızla 'O nefes sana lazım olacak' diyoruz. TÜİK'in Türkiye sağlık raporuna göre hala 15 yaş üzeri nüfusun yüzde 26,5'i her gün tütün mamulü kullanıyor. Biz Yeşilay olarak bu bireylere sigarayı bırakabileceklerini hatırlatmak istiyoruz ve 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü vesilesiyle herkesi sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."