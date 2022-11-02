Uzun zamandır bekleniyordu! Artık WhatsApp'dan ekran görüntüsü alınamayacak - Son Dakika
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Uzun zamandır bekleniyordu! Artık WhatsApp'dan ekran görüntüsü alınamayacak

02.11.2022 13:31

Dünya'da 2 milyardan fazla insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcıların güvenliği için yeni bir özellik ekliyor. Bir kez görüntüle seçeneği ile paylaşılan medyalar artık ekran kaydı alarak kaydedilemeyecek.

Meta şirketi Ağustos ayında yaptığı açıklamada ekran görüntüsü almayı engelleyen ve çevrim içi olma durumunu gizleyen güncellemeler üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg bu projeler ile uygulamadaki güveliği arttırmak ve kötü niyetli insanlardan kullanıcılarını korumak istediğini belirtirken yeni güncelleme ile sözünü tuttu.

Bir önceki güncelleme ile çevrimiçi olma durumunu gizleme özelliğini getiren WhatsApp, yeni gelen 2.22.22.3 sürümü ile "Bir kez görüntüle" seçeneği ile paylaşılan medya içeriklerinin ekran görüntüsünün alınmasını engelledi.

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ ALANLARA UYARI

Bu seçenek seçilerek paylaşılan fotoğraf ya da videoların ekran görüntüsünü almaya çalışan kullanıcılar "Ekran Görüntüsü Engellendi" uyarısı ile karşılaşacaklar. Üçüncü parti yazılımlar kullanarak alınan ekran görüntüsü ve videolarda ise ekranın tamamen siyah olduğu belirtiliyor.

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Sosyal Medya, Whatsapp, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Uzun zamandır bekleniyordu! Artık WhatsApp'dan ekran görüntüsü alınamayacak - Son Dakika


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