Bodrum\'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

Ender Kervancıoğlu:

Işıklar içinde yat

16 57 Yanıtla

TURGAY KAYAOĞLU: 1-Ölen bir kişiye rahmet okunur 2-Işığın faydası olsa mezarlara tesisat cektiririz 3-Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz 4-İçkili olarak hayata veda etti 5-Bu durumda ne denilir bilemedim 118 30

ferhat eser: ampüller kaç wat olsun ender 59 8

Nurullah Dündar: Herkes din adami olmus sen tanrimisin 10 36