Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin ikinci katındaki terasında arkadaşlarıyla içki içerken dengesini kaybeden 48 yaşındaki tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, 7 metre yükseklikten düştü. Ersoy olay yerinde hayatını kaybetti.

12.06.2024 18:00  Güncelleme: 18:46
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 2'nci katındaki terastan düşen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy (48), hayatını kaybetti.

Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
Demet Ersoy

7 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, saat 05.00 sıralarında Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk annesi Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iş görüşmesi yapmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenilen Ersoy'un ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
Bodrum\'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da tiyatro oyuncusu Demet Ersoy terastan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (19)

  • Ender Kervancıoğlu: Işıklar içinde yat 16 57 Yanıtla
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  • adem celik: Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz!..” (Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, V, 663 21 5 Yanıtla
    Ender Kervancıoğlu: Sen kendinin ne olcağını düşün. Şu eleştirenler sanırsın hepsi nur yüzlü dede. 12 7 Fatih Sozen: ışıkçı Ender buraya da gelmiş 6 3
  • Mehmet Kaynar: İÇKİ HER ZAMAN ZARARLIDIR. ŞİMDİYE KADAR BİR FAYDASI BULUNMADI. 18 1 Yanıtla
    Mustafa Kaya: faydası olmaz olur mu içeni ex ediyor ?? 5 1
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