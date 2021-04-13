Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı - Son Dakika

Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı

13.04.2021 11:27
Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı, System.String[]

New York'ta 7 şubesi bulunan ve 'ABD'nin en başarılı göçmeni' ödülünü kazanan pizzacı Hakkı Akdeniz, Eyüpsultan'da kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı mağazadan alışveriş yaptı.

New York'ta 7 şubesi bulunan ve 'ABD'nin en başarılı göçmeni' ödülünü kazanan pizzacı Hakkı Akdeniz, Eyüpsultan'da kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı mağazadan alışveriş yaptı. ABD'de yaşayan Hakkı Akdeniz, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alan El Emeği Ürünleri Satış Mağazasında üreten kadınlarla bir araya geldi. Ürünleri inceleyen Akdeniz, onlarca hediyelik ve dekoratif eşya satın aldı.

ABD'de pizza restoranları bulunan ve evsizlere yaptığı yardımlarla bilinen Hakkı Akdeniz, aynı zamanda Dünya Pizza Şampiyonluğunu da elinde bulunduruyor.  ABD'de yaşayan girişimci ve hayırsever Hakkı Akdeniz, İstanbul'da kadınların el emeği ile ürettiği ürünlerin yer aldığı mağazayı gezerek onlarca ürün satın aldı. Akdeniz, üretici ile tüketicinin buluşturulmasının önemine dikkat çekerken herkesi el emeği, göz nuru ile yapılan ürünleri almaya davet etti.

"ÜRÜNLERİ GÖRÜNCE ANNEM AKLIMA GELDİ"

Kadınların ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarının ve aile bütçelerine destek olmalarının önemine vurgu yapan Akdeniz, "Burada sergilenen ürünleri görünce annem aklıma geldi. Eskiden emek ile yapılan ürünlere daha çok değer verilirdi. El Emeği Ürünleri Satış Mağazalarının açılması çok güzel olmak ile bile sayılarının artmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Alışverişin sonunda Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan tarihinin fotoğraf ve gravürlerle anlatıldığı kitabı Hakkı Akdeniz'e hediye etti. Akdeniz de kendilerini ağırlayan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in daveti üzerine Eyüpsultan'a gelen Akdeniz'e, mağazadaki kadınlar da pizza figürlü yaş pasta ile sürpriz yaptı.


Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı
Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı
Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı

Amerika Birleşik Devletleri, İstanbul, New York, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu

Son Dakika Haberleri
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
12:32
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi         
12:06
Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu         
11:54
Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor         
11:40
Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti         
11:28
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı         
11:17
Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı         
11:02
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyaca ünlü pizzacı alışverişini Eyüpsultan'da yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei