Dünyaca ünlü Türk markası Zeki Triko, son kalesi olan mağazasını da kapattı

Bir marka daha yaşadığı zorluklar sonrası kepenk kapattı. 1958 yılında Zeki Başeskioğlu tarafından kurulan ve bir dünya markası olmaya en çok yaklaşan Türk markalarından biri olan Zeki Triko, İstanbul'da kalan son satış noktası olan Nişantaşı mağazasında da kepenk indirdi. Sözcü'de yer alan habere göre, firmanın hiçbir telefonundan yetkililere ulaşılamazken internet sitesi de satışlara kapandı.

DÜNYA PLAJ MODASINA ÖNCÜLÜK ETTİ

Zeki Triko bir dönem dünya plaj modasına öncülük yapan bir marka haline gelmiş, dünyaca ünlü modellerle hazırladığı reklam kampanyaları ile ses getirmişti. Mayo üretimine 1984 yılında başlayan Zeki Triko, uluslararası 50 dergiye kapak ve haber oldu, dünyaca ünlü mankenleri Türkiye'ye getirerek defile ve çekimler yaptı, Türkiye'nin tanıtımına da önemli katkı sağladı.

Zeki Triko'nun kurucusu Başeskioğlu, sıfırdan bir dünya markası yaratan Cumhuriyet dönemi girişimcilerine örnek olarak gösterildi. Başeskioğlu'nun hayatını anlatan kitapta "Onu ayıran en büyük özellik, sermaye birikim modelinin devlete yönelik müteahhitlik gibi işlere dayanmaması. Onu bu noktaya ulaştıran ne aileden miras, ne devlet desteği, ne de köşe dönme özlemi. Onu başarıya ulaştıran düşüncenin temelinde, girişimci ruha olan inanç var" denildi.

SANSÜR TARTIŞMALARININ İÇİNDE KALDI

Zeki Triko 90'ların sonuna kadar ünlü mankenlerin yer aldığı reklamları ile ses getiriyordu. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi mayo reklamlarında sorun çıkartınca Zeki, 1997 Mart'ında Atatürk'ün Florya plajındaki fotoğrafını kullandığı billboard kampanyasında "Güneşi özledik" ifadesini kullanarak sansüre tepki gösterdi. 2003'te hac döneminde Atatürk Havalimanı'ndaki reklamının üzerinin kapatılması sonrası da sansür tartışmalarının merkezinde yer aldı.