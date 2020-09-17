'Dünyada dakikada 5 hasta, güvenli olmayan tedavi yüzünden kaybediliyor' - Son Dakika

'Dünyada dakikada 5 hasta, güvenli olmayan tedavi yüzünden kaybediliyor'

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde dakikada 5 hastanın güvenli olmayan tedavi ve bakım yüzünden yaşamını yitirdiğini belirterek, tüm hastanelerde hataları önlemek için...

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İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde dakikada 5 hastanın güvenli olmayan tedavi ve bakım yüzünden yaşamını yitirdiğini belirterek, tüm hastanelerde hataları önlemek için sağlık çalışanlarının yetkilendirildiği ve eğitildiği bir hasta güvenliği kültürüne ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Dünya çapında uygunsuz sağlık bakım şartları veya tedaviler sebebiyle her yıl milyonlarca hasta zarar görüyor. DSÖ'nün verilerine göre; dünya genelinde dakikada 5 hasta güvenli olmayan tedavi ve bakım yüzünden kaybediliyor. DSÖ, 17 Eylül'ü 'Dünya Hasta Güvenliği Günü' olarak ilan etti. İEÜ Medical Park Hastanesi Kalite ve Akreditasyon süreçlerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Dr. Özlem Ecemiş, "Bir sağlık kurumunun önceliği hasta güvenliğidir. Sürecin doğru yönetilmesi, fiziksel olanaklar ve çalışanların nitelikleri hasta güvenliğini sağlamak açısından çok önemlidir. Hasta güvenliğini sağlamak için doğru kimlik tespiti, hastayla etkin ve doğru iletişim, düşmelerin önlenmesi, enfeksiyon riskinin azaltılması, ilaç güvenliği ve cerrahi işlem süreçlerinin doğru uygulanması gerekmektedir" dedi.

'HASTA GÜVENLİĞİNDE NİTELİKLİ PERSONEL SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ'Hasta güvenliğinin sağlanmasında hastaların tedavi gördüğü alanların fiziksel şartları kadar çalışanların niteliklerinin de çok önemli olduğunu belirten Dr. Özlem Ecemiş, "Hasta güvenliğinde çevresel şartlar önemlidir ancak daha da önemlisi çalışanların nitelikleridir. İnsan kaynaklı hataları önlemek için kalifiye çalışanlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden hastanelerin göreve uygun çalışan seçimi, sürekli meslek içi eğitim ve doğru liderler kriterlerine uyması gerekir. Nitelikli sağlık hizmeti ve hasta güvenliği, bütün işlerin esasını oluşturmalıdır" dedi. Ecemiş ayrıca, İEÜ Medical Park Hastanesi'nin dünyada hasta güvenliğini sağlama konusunda gerekli uluslararası standartların uygulanmasını denetleyen Uluslararası Akreditasyon Kurumu JCI (Joint Commission International) belgesine sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Dünya Sağlık Örgütü, Medical Park, Ekonomi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 11:53 - Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Dünyada dakikada 5 hasta, güvenli olmayan tedavi yüzünden kaybediliyor' - Son Dakika

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