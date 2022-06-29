Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin - Son Dakika
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Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin

29.06.2022 14:10
Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin

HATAY'ın Antakya ilçesinde, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi.

St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında, dünyanın ilk mağara kilisesi olarak bilinen St. Pierre'de ayin düzenlendi. Saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan ayine, Vatikan'ın Türkiye Büyükelçisi Marek Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel, dini liderler ile Hristiyan vatandaşlar katıldı. İncil'den bölümlerin okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği ayinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.Büyükelçi Solczynski, yaptığı konuşmada, St. Pierre Kilisesi'nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, Hristiyanların bayramını kutladı. Ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek, bölünerek yenildi.


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Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin düzenlendi Hatay'da Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı'nda ayin düzenlendi Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dünyanın ilk mağara kilisesi St. Pierre'de ayin - Son Dakika

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