Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler - Son Dakika

Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler
01.04.2021 20:14
Gelişen teknolojinin 'geleceğimizi nasıl etkileyeceği' konusunu, uzmanların tahminleri doğrultusunda Haberler.com Youtube kanalında ele aldık. İşte yakın gelecekte yapay zeka ile eğitimden sağlığa, istihdamdan uydu savaşlarına kadar yaşanması muhtemel dönüşümler...
"Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?" sorusu teknolojideki gelişmelere paralel olarak sıkça duyduğumuz sorular arasında yer alıyor. Özellikle yapay zekanın bankacılıktan eğitime, medyadan sağlığa kadar hayatımızın her noktasında olması, gelecekle ilgili pek çok varsayımı da beraberinde getiriyor.
ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR BİLE ORTADAN KALKACAK
Gelecek öngörüsünde bulunan uzmanlar, eğitimin yapay zeka tarafından sürdürüleceğini, cep asistanları tarafından tüm işlerimizin saniyeler içinde biz hareket dahi etmeden halledileceğini ve ölümcül hastalıkların bile teknolojinin nimetleri sayesinde ortadan kalkacağını kaydediyor.
İşte uzmanlar tarafından yakın gelecekte bizleri nelerin beklediğine dair 6 maddelik video...
Son Dakika Fatmanur Altun'a hakaret eden kişiye skandal ifadelerle beraat kararı veren hakime soruşturma açıldı Ahu Sungur'dan polemiğe girdiği takipçisine dikkat çeken 'sevişmeli' tepki Biden'dan Ortadoğu'da dengeleri değiştirecek talimat! Basra Körfezi'ndeki Patriotlar kaldırılıyor Para karşılığında müstehcen fotoğraflarını satan kadın futbolcu yeniden sahalara dönüyor Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kripto para açıklaması: Kullanıcı bilgileri MASAK için istendi Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı 'Onun adına utanıyorum' demişti! Muslera'yı çıldırtan isim G.Saray'a geri döndü Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı