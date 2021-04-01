Dünyayı gelecekte neler bekliyor? İşte ölümcül hastalıkların bile tarih olacağı muhtemel dönüşümler - Son Dakika

"Dünyayı nasıl bir gelecek bekliyor?" sorusu teknolojideki gelişmelere paralel olarak sıkça duyduğumuz sorular arasında yer alıyor. Özellikle yapay zekanın bankacılıktan eğitime, medyadan sağlığa kadar hayatımızın her noktasında olması, gelecekle ilgili pek çok varsayımı da beraberinde getiriyor.

ÖLÜMCÜL HASTALIKLAR BİLE ORTADAN KALKACAK

Gelecek öngörüsünde bulunan uzmanlar, eğitimin yapay zeka tarafından sürdürüleceğini, cep asistanları tarafından tüm işlerimizin saniyeler içinde biz hareket dahi etmeden halledileceğini ve ölümcül hastalıkların bile teknolojinin nimetleri sayesinde ortadan kalkacağını kaydediyor.

İşte uzmanlar tarafından yakın gelecekte bizleri nelerin beklediğine dair 6 maddelik video...