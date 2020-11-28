"Dünyayı kaldıran" genç sporcu yeni rekorlara ulaşma hedefinde - Son Dakika

"Dünyayı kaldıran" genç sporcu yeni rekorlara ulaşma hedefinde

28.11.2020 11:29

Hatay'da üniversite öğrencisi Osman Kalçın, hobi amaçlı başladığı halterle yapılan güç sporu powerliftingde kırdığı 3 dünya rekoruna yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Hatay'da üniversite öğrencisi Osman Kalçın, hobi amaçlı başladığı halterle yapılan güç sporu powerliftingde kırdığı 3 dünya rekoruna yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fen Bilimleri Öğretmenliği son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Osman Kalçın, powerlifting sporuna 6 yıl önce internetten görüp hobi amaçlı başladı.

Son 3 yıldır da spor salonlarına giderek kendini geliştiren Osman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarına bir süre ara verdi.

Bu süreçte evinin bir odasını antrenman salonuna dönüştüren Osman, 21 Kasım'da Rusya'da yapılan International Powerlifting Leugue (IPL) organizasyonuna katıldı.

Burada, bench-press kategorisinde 56 kilogramda yarışan Osman, 102,5, 105 ve 112,5 kilogramla 3 dünya rekoru kırmayı başardı.

Osman, çalışmalarını evindeki salonunda sürdürerek gelecek yıl yapılacak şampiyonalarda yeni bir dünya rekoruna imza atmayı hedefliyor.

"Hobi olarak başlamıştım"

Osman Kalçın, AA muhabirine, powerlifting sporunda kısa sürede kendini geliştirdiğini söyledi.

İnternet aracılığıyla bu sporla tanıştığını anlatan Osman, "İlk önce hobi olarak başlamıştım. 2 yıl kadar böyle çalıştım ve güzel kaldırışlar yaptım. Yaklaşık 1 yıl önce de Antalya'dan takım sorumlumuz Murat Tuğral ile tanıştım. O da bana Rusya'daki şampiyonadan bahsetti. Sonrasında o şampiyonayı düşünerek çalıştım." ifadelerini kullandı.

Hazırlıklarını sürdürdüğü sırada Kovid-19 salgını nedeniyle spor salonlarının kapandığını hatırlatan Osman, şöyle konuştu:

"Tam formdayken salgının başlaması beni boşluğa düşürmüştü. Babama 'Dünya rekoru kırmak istiyorum' diyerek eve gerekli malzemeleri almasını istedim. O da inandı ve tam profesyonel olmasa da malzemeleri aldık. Çalışmalarımı evimdeki spor odamda sürdürdüm. 21 Kasım'da Rusya'da şampiyona oldu. Rusya'da düzenlenen şampiyonada, bench-press kategorisinde 56 kilogramda yarıştım. İlk olarak 102,5 kilogram olan dünya rekorunu egale ettim. Ardından 105 kilogram ve sonuncuda da 112,5 kilogram kaldırarak 3 dünya rekoru kırdım. Kendi kilomun 2 katından fazlasını kaldırmış oldum. Bu şampiyonada rekor kıran ilk Türk sporcu oldum."

"Gelecek yılın çalışma planlamasını yaptık"

Osman, Türkiye'de bu sporun henüz çok tanınmadığını, ilgili federasyon olmadığı için de Rusya'daki organizasyona bireysel katıldığını anlattı.

Türk bayrağını göndere çektirdiği için gururlandığını ve kendine yeni hedefler koyduğunu aktaran Osman Kalçın, şunları kaydetti:

"Murat Tuğral hocamla gelecek yılın çalışma planlamasını yaptık. Bu yıl 3 dünya rekoruyla döndüm. Gelecek yıl da 60 kilogramda en az 1 dünya rekoruyla ülkeme dönmek istiyorum. Bana güvenip Rusya'ya kadar götüren hocama ve desteklerini hep yanımda hissettiğim aileme çok teşekkür ediyorum. Yeni başarılar için devlet yetkilileri ve sporseverlerden destek bekliyorum."

Sporcu, Kasım, Rusya, Hatay, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Dünyayı kaldıran' genç sporcu yeni rekorlara ulaşma hedefinde - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

2 hafta önce kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu yeniden hastaneye kaldırıldı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Son dakika: Yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi! 2021'de vergi ve cezalar bu oranda artacak Yönetmen yardımcılığını bırakan genç kadın, memleketine dönerek annesiyle ejder meyvesi üretimine başladı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Bekir Bozdağ, yanlış paylaşımıyla haber oldu Hatay'da deprem ve tsunami uyarısı: Deniz kumundan yapılan binalar büyük tehlike taşıyor 500 yıllık caminin duvarından Roma dönemine ait taşlar çıktı Üç yıl içerisinde hem eşini hem de kızını kaybeden babanın paylaşımı yürek dağladı
CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı CNN Türk'teki tweet hatası alay konusu oldu! Canlı yayında Cemil Çiçekler karıştı         
10:42
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor Kahramanmaraşlı emekli asker, yaptığı doğal ilaçla koronavirüsten korunuyor         
09:40
Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu Sarıyer açıklarındaki yük gemisinde intihar! Mürettebat, korkunç manzara karşısında şoke oldu         
09:37
CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir CHP'den Erdoğan'a Kanal İstanbul yanıtı: İmamoğlu'ndan özür dilemelidir         
09:18
Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti Melisa Sözen, Alya karakterini oynadığı Kırmızı Oda dizisine veda etti         
08:46
Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor Bir telefonla çıktı, 3 ay sonra tanınmaz halde bulundu! Acılı kardeş, 21 yıl önce öldürülen ağabeyinin katilini arıyor         
08:26
İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar İlginç hırsızlık: Soydukları marketten çelik kasayla birlikte 251 adet çikolata çaldılar         
08:08
"Partilerde abartıldığı kadar bir şey yok" diyen Buse İskendereoğlu da koronavirüse yakalandı         
07:38
Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını Korona kurallarının hiçe sayıldığı gece kulübüne polis baskını         
06:54
Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Eşi tarafından vurulan genç kadın 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti         
02:49
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı         
20:31
Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın? Cüneyt Özdemir, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi: 5 tane galericiyle baş edemiyorsun, Doğu Akdeniz'de ne yapacaksın?         
20:21
Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor Bakan Koca, vaka sayısı yüzde 100 artan 5 ili paylaşıp uyardı: Tedbirin olmadığı yerde tehdit devam ediyor         
18:29
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü         
16:39
Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı Hijyen kurallarını hiçe sayıp sahte peynir üreten firma, 55 bin lira ceza kesilerek kapatıldı         
14:53
Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 11:34:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Dünyayı kaldıran" genç sporcu yeni rekorlara ulaşma hedefinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei