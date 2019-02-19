Son Dakika Haberleri: Dur İhtarına Uymayan Şahıs ile Jandarma Arasında Yaşanan Kovalamaca Kamerada

Dur İhtarına Uymayan Şahıs ile Jandarma Arasında Yaşanan Kovalamaca Kamerada

1 saat önce

Dur ihtarına uymayan şahıs ile jandarma arasında yaşanan kovalamaca kamerada Dur ihtarına uymayan ve 15 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandıKÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından takip edilen ve "dur" ihtarına rağmen traktörüyle kaçan 15 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı.

Dur İhtarına Uymayan Şahıs ile Jandarma Arasında Yaşanan Kovalamaca Kamerada, System.String[]
Dur ihtarına uymayan şahıs ile jandarma arasında yaşanan kovalamaca kamerada
Dur ihtarına uymayan ve 15 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma tarafından takip edilen ve "dur" ihtarına rağmen traktörüyle kaçan 15 ayrı suçtan aranan şahıs tutuklandı.
Verilen bilgiye göre, Jandarma tarafından eş zamanlı operasyon ile takip edilen Süleyman Ç . isimli şahıs Tepecik Beldesinde Tavşanlı Un Fabrikası mevkiinde kıstırıldı. Jandarmanın defalarca "dur" ihtarına rağmen kaçmaya devam eden şahıs kısa süreli kovalamaca ve havaya ateş açılması sonucu Tavşanlı Demiryolu hemzemin geçidi yakınlarında yakalandı. Yapılan sorgusunda 15 ayrı suçtan arandığı tespit edilen şahısla alakalı Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi.
Alınan talimatlar doğrultusunda yakalama işlemleri yapılarak gerekli işlemlerin ardından Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilen şahıs, çıkarıldığı Mahkemede tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Süleyman Ç. kimliği sorulduğunda olmadığını ve kimliğini belirtmek istemediğini söylemesi üzerine şahsa kimliğini ibraz etmediği durumda gerekli idari işlem yapılacağı konusunda ikazlara rağmen kimlik bilgilerini söylemedi.
Şahıs yapılan tüm uyarılara rağmen güvenlik güçlerine kimliğini belirtmediği için Kimlik Bildirmeme Kanununa Muhalefetten 153 TL idari para cezası uygulandı. Trafik yönünden kullandığı traktöre ise, "Tescilli aracı plakasız trafikte kullanmak ve sigortasız muayenesiz olmasından toplam; 3 bin 234 TL trafik idari para cezası uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:58 Kaynak: İHA

Kütahya, Tavşanlı, Jandarma, 3. Sayfa
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