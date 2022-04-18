Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı - Son Dakika
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Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı

18.04.2022 17:12
Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta 10 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 10 kilo 500 gr kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP

Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı
Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı
Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı

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Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan araçtan 10 kilo 500 gram esrar çıktı - Son Dakika
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