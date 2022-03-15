Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı

15.03.2022 13:24
Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu otobüsteki yolcunun üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesi Gürbüzler köyü mülki sınırları içerisinde durdurulan otobüste, yolcu olarak bulunan bir kişinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda, 512 gram kubar esrar, 12 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Zonguldak, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan otobüsteki yolcudan uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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