Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı

22.04.2022 23:21

Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı Gaziantep'te polis ekipleri durdurduğu bir otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı.

Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri durdurduğu bir otomobilin her yerinden kaçak sigara çıktı. Ekipler buldukları 6 bin 390 gümrük kaçağı sigarayı imha etmek üzere el koydu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon ile seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde yaptığı aramada ise poşetle dolusu gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Aramada otomobilin ön ve arka koltukları ile bagajının kaçak sigara ile dolu olduğunu tespit eden ekipler, sigara poşetlerini tek tek araçtan çıkardı.

Ekipler araçta bulunan toplam 6 bin 390 paket gümrük kaçağı sigarayı imha etmek üzere el koyarken, araç sürücüsü gözaltına aldındıç

Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı

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Kaçak Sigara, Gaziantep, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı - Son Dakika
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