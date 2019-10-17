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Dursun Ali Erzincanlı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

2 saat önce

Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'ya gelen sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı, harekat süresince yaşanacak gelişmeleri takip etmek amacıyla kurulan Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Dursun Ali Erzincanlı'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şanlıurfa'ya gelen sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı, harekat süresince yaşanacak gelişmeleri takip etmek amacıyla kurulan Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.


Barış Pınarı Harekatı süresince yaşanacak gelişmelere göre hareket edilmesi amacıyla Şanlıurfa Valiliği tarafından kurulan Koordinasyon ve Harekat Merkezi, sanatçı ve şair Dursun Ali Erzincanlı'yı ağırladı. Barış Pınarı Harekatı destek amacıyla Şanlıurfa'ya gelen sanatçı Erzincanlı, " İstanbul'da otururken masa başı konuşmalarımızda gidelim, moral olur diye düşünsek de, buraya gelince işin aslının öyle olmadığını asıl morale ihtiyacı olanın biz olduğumuzu, buradan vermekten ziyade çok şeyler alarak döndüğümüzü fark ettim. Aslında hiç dönmek istemiyorum. Burada vatan toprağına, var olan değerlere sahip çıkma ve bunun için gayret gösteren insanlar gördüm. En tepeden vatandaşımıza kadar herkesin bir gayreti var. Evine havan topu isabet eden vatandaşımız evinden kalanlara Türk Bayrağını asarak aslanlar gibi ayaktayım diyebiliyor. Bin yıllık geleneği olan bir devletin ve milletin ne kadar büyük olduğunu bir daha hissettim" ifadelerini kullandı.


Erzincanlı, şehitleri yad etme ve askere destek amacıyla Çanakkale Şehitleri şiirinden bir bölüm okudu. Şiiri okuduğu sırada duygulanan Erzincanlı, Koordinasyon ve Harekat Merkezi'ndekilerden alkış aldı. Ziyaretin kendilerini memnun ettiğini kaydeden Vali Abdullah Erin ise, ziyaretinden dolayı Dursun Ali Erzincanlı'ya teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:58 Kaynak: İHA
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