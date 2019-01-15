Dursunbey Akbaşlar Rampasında Kaza: 1 Yaralı
1 saat önce
Dursunbey Balıkesir yolu Akbaşlar bölgesinde bulunan rampada meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Dursunbey Balıkesir
yolu Akbaşlar bölgesinde bulunan rampada meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Dursunbey-Balıkesir D-230 karayolu Akbaşlar mahallesi yakınlarında bulunan Akbaşlar rampasında meydana gelen trafik kazasında, özel bir firmaya ait aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçta maddi hasar meydana gelirken, araç sürücüsü de hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edildi.
Kaza sonrası kısa süreliğine trafiğe kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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