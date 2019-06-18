Son Dakika Haberleri: Duruşmada can veren Mursi'nin seçim zaferinden darbeyle hapsine hayat hikayesi
Son Dakika Dünya Haber

Duruşmada can veren Mursi'nin seçim zaferinden darbeyle hapsine hayat hikayesi

21 dakika önce

Muhammed Mursi, Mısır’ın demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk sivil cumhurbaşkanıydı. Sadece 370 gün iktidarda kaldı; kendi atadığı Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el Sisi tarafından askeri darbeyle devrildi.

Duruşmada can veren Mursi'nin seçim zaferinden darbeyle hapsine hayat hikayesi, System.String[]
Muhammed Mursi, Mısır'ın demokratik seçimlerle iktidara gelen ilk sivil cumhurbaşkanıydı. Sadece 370 gün iktidarda kaldı; kendi atadığı Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el Sisi tarafından askeri darbeyle devrildi. İdam cezasına çarptırılan Mursi, mahkemede savunmasını yaparken can verdi.

Muhammed Mursi, 8 Ağustos 1951 tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki El Advah köyünde dünyaya geldi. Babası çiftçi, annesi ise ev hanımıydı. Muhammed, beş kardeşin en büyüğüydü. Hep çok çalışkan bir öğrenci oldu. Okula eşek sırtında gitti. Kahire Üniversitesi'nde mühendislik okudu. Yüksek lisansın ardından devlet bursu ile ABD'ye doktoraya gitti. Southern California Üniversitesi'nde (USC) malzeme bilimleri alanında doktorasını tamamladı. 1982-85 yıllarında ABD'nin Northridge California State Üniversitesi'nde (CSUN) doçent sıfatıyla öğretim üyeliği yaptı. 1985'te ülkesinden gelen davet üzerine Mısır'a döndü. Mursi, Zagazig Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Dekanlığı yaptı. Yine burada profesörlük unvanı kazandı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:08 
Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Muhammed Mursi, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlardan dikkat çeken iddia: Mursi zehirlenmiş olabilir! Hayatını kaybeden Muhammed Mursi'nin son sözleri ortaya çıktı: Mezara gidecek sırlarım var Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak Ürküten nükleer yarışı! Ateşlemeye hazır 2 bin silah var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 00:29:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Duruşmada can veren Mursi'nin seçim zaferinden darbeyle hapsine hayat hikayesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]