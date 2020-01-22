DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

6 saat önce

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı, System.String[]

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10-16 Ocak'ta tercihleri alınan 2019 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karın ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede iç organlarının ters yerde olduğunu öğrendi
Fenerbahçe-Başakşehir maçını Fırat Aydınus yönetecek Şirketler poşetin ardından lastik, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de beyanname verecek Bisikleti araç olarak değerlendirip, ceza kestiler

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:24:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]