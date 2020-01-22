DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

DUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
6 saat önce
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:12 Kaynak: AA
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10-16 Ocak'ta tercihleri alınan 2019 DUS ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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