Düşen uçakta şehit olan astsubay Altıok'un bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Düşen uçakta şehit olan astsubay Altıok'un bebeği dünyaya geldi

Düşen uçakta şehit olan astsubay Altıok\'un bebeği dünyaya geldi
30.11.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GÜRCİSTAN'da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, doğum yaptı.

Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Samsunlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un eşi Seda Altıok, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Bebeğe, babası Emre Altıok'un şehit olduğu göreve gitmeden önce verilmesini istediği "Gökçe" adı konuldu.

ŞEHİT BABASINDAN "EMANETİN EMANETİMDİR" PAYLAŞIMI

Şehidin babası İsa Altıok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ey oğul, emanetin emanetimdir. Vatana, devletime hayırlı evlat olarak sizleri nasıl yetiştirdiysem, emanetini de aynı şekilde yetiştireceğiz. Baban" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Astsubay Üstçavuş, Gürcistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düşen uçakta şehit olan astsubay Altıok'un bebeği dünyaya geldi - Son Dakika

İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk görevden alındı
ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı ABD, Afgan Pasaportlulara Vizeyi Askıya Aldı
Can pazarı Madenci servisi uçuruma yuvarlandı Can pazarı! Madenci servisi uçuruma yuvarlandı
Detaylar netleşti 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı Zeybek oynayan dansçı bir anda yere yığıldı
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi

13:29
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün Ödemeyene faiz uygulanacak
Emlak vergisi ödemelerinde yarın son gün! Ödemeyene faiz uygulanacak
12:50
Ankara’da telebar operasyonu 56 kişi gözaltına alındı
Ankara'da telebar operasyonu! 56 kişi gözaltına alındı
11:50
Kütahya’da 4 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem
10:40
Van’da bir araç baraja yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor
Van'da bir araç baraja yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi aranıyor
10:27
Papa’nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı MHP’nin ardından bir tepki de Destici’den
Papa'nın Türkiye ziyareti kriz çıkardı! MHP'nin ardından bir tepki de Destici'den
10:20
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi Ölü sayısı 159’a yükseldi
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 13:52:48. #.0.4#
SON DAKİKA: Düşen uçakta şehit olan astsubay Altıok'un bebeği dünyaya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.