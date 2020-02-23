"Düşman medya virüs bahanesiyle seçmenlerin oy kullanmasını engellemeye çalıştı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Düşman medya virüs bahanesiyle seçmenlerin oy kullanmasını engellemeye çalıştı' - Son Dakika

"Düşman medya virüs bahanesiyle seçmenlerin oy kullanmasını engellemeye çalıştı"

6 saat önce

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı medya kuruluşlarını korona virüsü salgınıyla ilgili haberler yaparak halkın oy kullanmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, yabancı medya kuruluşlarını korona virüsü salgınıyla ilgili haberler yaparak halkın oy kullanmasını engellemeye çalışmakla suçladı.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cuma günü gerçekleştirilen meclis seçimlerine ilişkin bugün yaptığı açıklamada yabancı basını suçladı. Hamaney, "Bu kara propagandalar birkaç ay önce başlatıldı. Seçim yaklaşırken daha da arttı. Düşman medyalar son 2 gün içinde hastalık ve virüs bahanesiyle insanların oy kullanmasını engellemek için en ufak bir fırsatı bile kaçırmadı" dedi.

"Düşmanlarımız, İran halkı tarafından yapılan herhangi bir seçime bile karşılar" şeklinde konuşan Hamaney, seçimlere katılımdan dolayı İran halkına teşekkür etti.

İran'da korona virüsü kaynaklı ilk ölümün yaşanmasının ardından 2 gün sonra 21 Şubat'ta meclis seçimleri düzenlendi. Çarşamba gününden bu yana salgında ölenlerin sayısı 8'e yükselirken, 14 eyalette ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Başkent Tahran'da belediye, tedbir amaçlı metro istasyonlarındaki çeşme ve büfelerin kapatılması talimatını verdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip korona virüs COVID-19'un İran'da yayılma hızı ve virüsün İran'dan diğer ülkelere sıçramasından endişe edildiğini açıklamıştı.

(İHA)

Ayetullah Hamaney, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:25 Kaynak: İHA
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