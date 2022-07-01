Dut ağacından düşen çocuğun başına gelenler "pes" dedirtti! Eli korkuluk demirlerine saplanan genç, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Dut ağacından düşen çocuğun başına gelenler "pes" dedirtti! Eli korkuluk demirlerine saplanan genç, hastaneye kaldırıldı

01.07.2022 14:27

Sivas'ta dut ağacına uzanmak için bahçe duvarına çıkan 12 yaşındaki Alperen Yancı, korkunç bir kaza yaşadı. Duvara çıktığı esnada dengesini kaybeden Alperen'in eli demir çubuğa saplandı. İtfaiye ekiplerinin olay müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta 12 yaşındaki Alperen Yancı, müstakil bir evin bahçesindeki dut ağacından meyve koparmak için bahçe duvarının üzerine çıktı. Ağca uzandığı sırada dikkatsizlik sonucu korkuluk demiri sol eline saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KOLUNA SAPLANAN DEMİR AMELİYATLA ÇIKARILACAK

İtfaiye ekibi, Alperen'in eline saplanan korkuluk demirini hidrolik makas yardımı ile kesti. Korku ve panik içerisindeki çocuk ambulansa alınarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alperen'in eline saplanan demir, ameliyatla çıkarılacak.

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Kaynak: DHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dut ağacından düşen çocuğun başına gelenler 'pes' dedirtti! Eli korkuluk demirlerine saplanan genç, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dut ağacından düşen çocuğun başına gelenler "pes" dedirtti! Eli korkuluk demirlerine saplanan genç, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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