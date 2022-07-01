Sivas 'ta 12 yaşındaki Alperen Yancı, müstakil bir evin bahçesindeki dut ağacından meyve koparmak için bahçe duvarının üzerine çıktı. Ağca uzandığı sırada dikkatsizlik sonucu korkuluk demiri sol eline saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Dut ağacından düşen çocuğun başına gelenler 'pes' dedirtti! Eli korkuluk demirlerine saplanan genç, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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