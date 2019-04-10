Son Dakika Haberleri: Duvara Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Duvara Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

1 saat önce

BARTIN'ın Amasra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu Tahir ve Lütfiye Kaçmaz çifti yaralandı.

Duvara Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı, System.String[]
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu Tahir ve Lütfiye Kaçmaz çifti yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, Amasra Kazpınarı köyünde meydana geldi. Tahir Kaçmaz (75) idaresindeki 06 GN 649 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçta sıkışan Tahir Kaçmaz ile eşi Lütfiye Kaçmaz (69) AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçmaz çifti tedavi altına alındı. 

- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:02 Kaynak: DHA
Bartın, Amasra, Güncel
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