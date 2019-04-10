Duvara Çarpan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
1 saat önce
BARTIN'ın Amasra ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu Tahir ve Lütfiye Kaçmaz çifti yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:02 Kaynak: DHA
BARTIN'ın Amasra
ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu Tahir ve Lütfiye Kaçmaz çifti yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Amasra Kazpınarı köyünde meydana geldi. Tahir Kaçmaz (75) idaresindeki 06 GN 649 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrildi. Kazada araçta sıkışan Tahir Kaçmaz ile eşi Lütfiye Kaçmaz (69) AFAD
ekipleri tarafından kurtarıldı. Bartın Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan Kaçmaz çifti tedavi altına alındı.
- Bartın
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