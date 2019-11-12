Son Dakika Haberleri: Duvarın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti
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Duvarın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

7 saat önce

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir evin inşaat duvarının devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Duvarın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti, System.String[]

Sinop'un Erfelek ilçesinde bir evin inşaat duvarının devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Erfelek Bülbüllü Mahallesi'nde bir evin inşaatındaki bir duvarın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Damla Bade Kurt, duvarın altında kalarak can verdi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Erfelek, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 05:21 Kaynak: İHA
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