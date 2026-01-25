Düvencioğlu, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu\'na seçildi

Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun 7. Olağanüstü Genel Kurulu'nda Yenişehir Genç İş Adamları Derneği (YEGİAD) Başkanı Samet Düvencioğlu, TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu üyeliği görevine getirildi.

Türkiye'nin en yaygın iş dünyası örgütlerinden Türkiye Girişimci İş İnsanları Konfederasyonu'nun (TÜGİK) 7. Olağanüstü Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Genel kurula Yenişehir Genç İş Adamları Derneği (YEGİAD) yönetim kurulu ve delegeleriyle birlikte geniş katılım sağladı.

Bursa Yenişehir Genç İş Adamları Derneği (YEGİAD) Başkanı ve TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu Yönetim Kurulu üyesi Samet Düvencioğlu, "Yeni yönetim kurulu ile birlikte, girişimci iş insanlarımızın sorunlarına çözüm üretmek ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu görev, sadece şahsımın değil, YEGİAD ailesinin ve Bursa'nın başarısıdır" diye konuştu. - BURSA