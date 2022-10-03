Duy Beni 14. Bölüm Fragman - Son Dakika
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Duy Beni 14. Bölüm Fragman

03.10.2022 09:43

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır.

Ekim, orta sınıf bir mahallede yaşayan lise öğrencisi genç bir kızdır. Bir sabah okula giderken yaşadığı trajik bir olayla hayatı temelinden sarsılır. Ekim'in gözü önünde en yakın arkadaşı Leyla'ya bir araba çarpıp kaçar. Ona çarpan araba, mahallenin yakınındaki zengin çocukların gittiği özel bir okulun içine saklanarak sırra kadem basar.

Bu suçlama ispatlanamaz ve okul yönetimi adının karıştığı bu tatsız kazanın etkilerini azaltmak, bir nebze de olsa faydalı olmak adına kazanın olduğu mahalleden üç gence burs verme kararı alır.

Bursu kazananlar arasında Ekim de vardır. Ancak onun amacı çocukluk arkadaşı Leyla'ya bu kötülüğü yapanların izini bir şekilde bulmaktır. O, Leyla'ya çarpıp kaçanın bu okuldan bir öğrenci olduğuna adı gibi emindir. Ekim'le birlikte Bekir ve Ayşe de sınavı kazanmıştır. Okulun ilk günü onlara adeta uzaydan gelmiş gibi davranırlar. Ardından o günden sonra hayatlarını değiştirecek bir olguyla tanışırlar. Zorbalık!

Bu zengin okulun öğrencileri kimi zaman eğlenmek kimi zaman da heyecanlı anlar yaşamak için adına gelenek dedikleri bir sistemin içinde kendi düzenlerini kurmuşlardır. Hiç kimse bir zarar görmedikleri için buna müdahale etmemiştir. Ta ki o gün okula yeni bir öğretmen de tayin olana dek.

Selim Bender! Hem kişisel, hem meslek hayatında her zaman doğrunun yanında olan, öğrencilerini iyiliğe yönlendirmeye çalışmış idealist bir insandır. Bu okulda öğrencilerin bir sırrı sakladıklarının farkındadır.

Yapım: Süreç Film

Yönetmen: Ali Balcı

Senaryo: Makbule Kosif

OYUNCULAR

Berk Hakman

Rabia Soytürk

Caner Topçu

Helin Kandemir

Burak Can

Sümeyye Aydoğan

Feride Çetin

Aytaç Uşun

Meltem Akçöl

Alper Atak

Bedia Ener

Hamdi Alp

Utku Coşkun

Taha Bora Elkoca

Gökçe Güneş Doğrusöz

Jasmine Berkiş

Yeliz Akay

Cemre Özşişman

Dilara Sümbül

Beste Kaptanoğlu

İbrahim Yıldız

Durul Bazan

Murat Daltaban

#DuyBeni

YORUMLAR
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Kaynak: DailyMotion.com

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