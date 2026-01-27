Duyarlı Polise Başarı Belgesi - Son Dakika
Duyarlı Polise Başarı Belgesi

Duyarlı Polise Başarı Belgesi
27.01.2026 17:18
Malatya'da üşüyen çocuğa çorabını veren polis memuruna Vali'den başarı belgesi verildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Yeşilyurtspor-12 Bingölspor maçında üşüyen bir çocuğa kendi çorabını giydiren trafik polisi Cengiz Yiğit'e başarı belgesi verdi.

TFF 3. Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Malatya Yeşilyurtspor-12 Bingölspor maçında üşüyen bir çocuğa kendi çorabını giydiren Polis Memuru Cengiz Yiğit'in duyarlı davranışı takdir topladı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ile İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Polis Memuru Cengiz Yiğit'i makamında kabul ederek başarı belgesi verdi.

Maçta çocuğun üşüdüğünü fark ettiğini görünce yanına gittiğini söyleyen Yiğit, "Çocuğun üşüdüğünü fark ettim, rahatsız oldum. Ben de o gün iki çift çorap giymiştim. Biz iki çift çorapla üşüyorsak bu çocuk daha çok üşüyordur diye yanına gittim. Spor ayakkabısı giymişti ve çok ıslaktı. Bir Türk polisi olarak içimden geleni yaptım" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise yaptığı konuşmada, "Polis Teşkilatımız hem terörle mücadelede hem asayiş faaliyetlerinde kahramanlıklarıyla destan yazmıştır. Diğer taraftan da şefkati ve merhametiyle öne çıkan teşkilattır. Değerli kardeşimizde polis teşkilatının sevgi ve şefkat anlayışını da en güzel şekilde ortaya koymuştur" diye konuştu. - MALATYA

